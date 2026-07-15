Cinco cosas en las que fijarse en el GP de Bélgica de F1

La Fórmula 1 regresa tras una semana de descanso con una de las citas favoritas de los aficionados: el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.

Será la décima prueba de la temporada 2026 y la primera de un doblete que continuará con el Gran Premio de Hungría antes del tradicional parón veraniego.

Estas son cinco claves a seguir durante el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

¿Se cumplirán los temores de los pilotos sobre la gestión de energía en Spa?

Quienes viven para comentar "Formula Battery Management" bajo los vídeos de los resúmenes de las carreras de F1 en YouTube podrían tener una nueva oportunidad este fin de semana con el vídeo de Spa-Francorchamps. Muchos pilotos han advertido de que el Gran Premio de Bélgica podría desarrollarse de forma similar a Silverstone, donde la gestión de la energía volvió a ser determinante a lo largo de la vuelta.

La explicación es sencilla. A la salida de La Source llega una larguísima aceleración a través de Eau Rouge, Raidillon y la recta de Kemmel, sin apenas respiro hasta Les Combes. Ahí existe una pequeña oportunidad para recuperar energía, pero lo más probable es que los pilotos vuelvan a desplegarla en Pouhon, descansen ligeramente y vuelvan a hacerlo en Blanchimont.

Debido al carácter de velocidad media-alta de muchas curvas, será complicado recargar completamente la batería durante la vuelta, igual que ocurrió en Silverstone. Habrá que esperar a la chicane final y a La Source para realizar una recuperación de energía realmente significativa.

Por ello, veremos a los pilotos eligiendo cuidadosamente dónde gastar energía y dónde ahorrar. Lo normal es que la reserven para la recta de Kemmel y Blanchimont, lo que podría hacer que el resto del trazado pareciera menos agresivo.

Ese sería el peor escenario. Si algo ha quedado claro es que los pilotos suelen pintar el panorama más negativo y luego sorprenderse al comprobar que la situación no era tan grave.

Silverstone fue bastante aceptable. Es cierto que algunos coches llegaron con la batería muy baja, pero no fue tan dramático como se había anticipado. No será una tarea sencilla para los pilotos, pero tampoco creo que vaya a ser tan exagerado como aseguró Fernando Alonso cuando dijo que los Fórmula 2 serían más rápidos. Aunque quizá sí sean más rápidos que el Aston Martin...

— Jake Boxall-Legge

Kimi Antonelli necesita reaccionar donde todo salió mal hace un año

Hace poco más de un mes, Andrea Kimi Antonelli atravesaba el mejor momento de la temporada. Encadenó su quinta victoria consecutiva en el Gran Premio de Mónaco y lideraba el campeonato del mundo con 66 puntos de ventaja. Sin embargo, en las tres últimas citas ha sumado menos puntos que cualquiera de los otros siete pilotos pertenecientes a los cuatro equipos punteros.

Gran parte de esa caída se explica por la mala fortuna, con averías mecánicas en Barcelona y Silverstone, aunque su ventaja sobre su compañero en Mercedes, George Russell, se ha reducido hasta los 25 puntos.

Por ello, Antonelli necesita reaccionar este fin de semana en Spa-Francorchamps, un circuito donde cosechó grandes éxitos en las categorías inferiores, pero en el que sufrió enormemente durante su temporada de debut.

Hace un año en Bélgica cayó eliminado en la Q1 tanto de la clasificación sprint como de la clasificación principal, terminó 17º en la carrera sprint y 16º en el gran premio. Sin embargo, el Antonelli de 2026 es un piloto mucho más completo y seguro de sí mismo, por lo que no hay motivos para pensar que no pueda dejar atrás ese mal recuerdo.

— Ben Vinel

Otra prueba para Red Bull en el circuito favorito de Max Verstappen

Habitualmente, el Gran Premio de Bélgica es una de las carreras que Max Verstappen espera con más ilusión. El Nordschleife ocupa un lugar especial para él, pero dentro del actual calendario de Fórmula 1, Spa-Francorchamps encabeza claramente su lista de favoritos, igual que ocurre con muchos otros pilotos.

Este año, sin embargo, hay dos factores que cambian el panorama. El primero es que el circuito de las Ardenas volverá a exigir mucho a los pilotos en materia de gestión energética. Igual que Silverstone, Spa es uno de esos trazados que el jefe de McLaren, Andrea Stella, define como un "circuito con déficit de energía".

Eso hará que Spa se sienta diferente respecto a temporadas anteriores y, además, supondrá una nueva prueba muy exigente para Red Bull.

El jefe del equipo, Laurent Mekies, reconoció en Silverstone que su escudería sufre especialmente cuando la gestión de la energía cobra aún más importancia de lo habitual, y eso volverá a ocurrir en Bélgica. Red Bull parece estar en desventaja en la parte eléctrica de su unidad de potencia, pero sin un token ADUO disponible no tiene margen para solucionar ese problema.

Por último, continúa la vigilancia sobre el alerón trasero rotatorio de Red Bull. Tanto el equipo como la FIA siguen analizando el concepto para garantizar que cumple todos los requisitos de seguridad, un aspecto todavía más importante en un circuito de alta velocidad como Spa.

Todo apunta a que Spa puede convertirse en otro fin de semana complicado para Red Bull, precisamente lo que el equipo de Milton Keynes quiere evitar mientras el futuro de Verstappen continúa siendo incierto.

— Ronald Vording

¿Podrá Ferrari demostrar que su progreso es real y plantar cara a Mercedes?

Ferrari puede mirar sus resultados recientes y destacar que ha ganado dos de los tres últimos grandes premios, aunque siempre conviene ir más allá de la clasificación.

Lewis Hamilton logró una merecida victoria en Barcelona, pero apenas una carrera después terminó a 26 segundos de George Russell en Austria, mientras que Charles Leclerc cruzó la meta otros 45 segundos más atrás. En Silverstone, la Scuderia reaccionó con un trabajado triunfo de Leclerc, aunque todavía quedan dudas sobre lo que habría ocurrido si no hubiera fallado el protector de rueda del coche de Antonelli.

La nota positiva para Ferrari es que Spa se parece más a Silverstone que al Red Bull Ring, aunque presenta un desafío muy diferente. La gran incógnita será comprobar si Ferrari vuelve a encontrar la manera de compensar su déficit de potencia, ya que el equipo italiano tiene previstas modificaciones específicas en la parte trasera del SF-26 para el Gran Premio de Bélgica.

En el otro lado está Mercedes. Aunque Toto Wolff aseguró que prefiere tener un coche rápido aunque poco fiable antes que uno lento pero robusto, la escudería alemana no puede seguir acumulando problemas mecánicos. Habrá que ver si solucionar esos fallos implica algún sacrificio en el rendimiento de Antonelli y Russell.

Después de Silverstone, Wolff y el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, intercambiaron la presión al valorar las opciones de la Scuderia para pelear regularmente con Mercedes durante 2026. Spa debería ofrecer una imagen mucho más clara del verdadero nivel de Ferrari.

— Federico Faturos

Racing Bulls busca confirmar su crecimiento mientras Alpine intenta reaccionar

Las cosas cambian muy deprisa en la Fórmula 1. No hace mucho parecía que Alpine tenía el control de la zona media, con Franco Colapinto liderando la pelea detrás de los equipos punteros en Miami y Canadá, donde terminó 14 segundos por delante de Liam Lawson.

Después llegó el brillante —y oportunista— podio de Pierre Gasly en Mónaco, un resultado que sigue siendo objeto de debate, y que permitió a Alpine abrir una ventaja de 15 puntos sobre Racing Bulls en la lucha por la quinta posición del Mundial de Constructores.

Sin embargo, apenas tres grandes premios después, esa diferencia se ha reducido a un solo punto gracias a una serie de actuaciones muy sólidas del equipo de Faenza, cuyo paquete de mejoras introducido en Montreal ha proporcionado exactamente el salto adelante que esperaba.

En cambio, las últimas evoluciones de Alpine no han dado el resultado esperado. Silverstone fue especialmente preocupante, con Colapinto calificando el A526 de "demasiado lento" después de que el equipo incluso quedara por detrás de Audi por rendimiento puro. Lawson, por el contrario, aseguró que todas las novedades introducidas en su coche "han sido positivas y han funcionado bien".

Con varios de los equipos punteros todavía luchando contra problemas de fiabilidad, convertirse en el mejor del resto adquiere cada vez más valor. La gran incógnita es si Racing Bulls podrá mantener esa dinámica en Spa o si Alpine tendrá preparada una respuesta.

— Federico Faturos