Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1

Austin acoge este fin de semana uno de los grandes premios más populares del calendario, donde Kimi Antonelli podría proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1.

Ed Hardy

Publicado: 21 oct 2026, 16:37

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El final de la temporada 2026 de Fórmula 1 empieza a estar a la vista, y el campeonato pone ahora rumbo a Norteamérica para disputar las últimas carreras fuera de Europa de este año.

Austin acoge este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos en el popular Circuito de las Américas, dando comienzo a un triplete de carreras que también incluye Ciudad de México y São Paulo.

Actualmente, quedan seis grandes premios para que termine la campaña 2026, lo que significa que los títulos mundiales se decidirán en esta recta final. Y uno de ellos podría quedar sentenciado precisamente en Texas.

Por eso, repasamos cinco aspectos a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1 2026.

¿Llegará la coronación de Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Se esperaba que Mercedes dominara el cambio de reglamento gracias a sus décadas de experiencia fabricando unidades de potencia de primer nivel, un elemento fundamental de la normativa de 2026. Eso convirtió a las Flechas de Plata en las favoritas de las casas de apuestas para conquistar ambos títulos desde el principio, aunque, teniendo en cuenta lo ocurrido en 2025, muchos daban por hecho que George Russell sería quien se llevaría el campeonato de pilotos.

El británico, de 28 años, firmó posiblemente la mejor temporada de sus entonces siete años de trayectoria en la Fórmula 1, exprimiendo al máximo el W16 para terminar cuarto en la clasificación y con 169 puntos de ventaja sobre su compañero debutante, Andrea Kimi Antonelli. Después de un primer año tan irregular, parecía difícil imaginar que el italiano pudiera convertirse en campeón del mundo en apenas su segunda temporada.

Sin embargo, lo ha conseguido demostrar sobre la pista. Con 20 años, Antonelli cuenta con 102 puntos de ventaja sobre Russell, segundo clasificado. Su regularidad ha sido extraordinaria, con 14 podios, ocho victorias y seis poles. Solo en Bakú le faltó velocidad para terminar entre los tres primeros, mientras que sus otros resultados fuera del podio se debieron a problemas con el coche.

Todo ello significa que Antonelli puede conquistar su primer título mundial este mismo fin de semana en Austin, la primera oportunidad matemática que tiene para hacerlo. Puede parecer poco probable, ya que necesita sumar 23 puntos más que Russell, pero esa posibilidad refleja hasta qué punto ha dominado la temporada.

¡Las matemáticas!:

Mercedes, por su parte, todavía no puede asegurar el campeonato de constructores, puesto que necesitaría salir de Austin con una ventaja de 215 puntos sobre Ferrari, segunda clasificada. Teniendo en cuenta que actualmente la diferencia es de 134 puntos, México será la primera oportunidad para que la marca alemana conquiste su primer título desde 2021.

Pero ¿es Mercedes la favorita para ganar?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Srinivasa Krishnan

Siendo realistas, la única manera de que Antonelli se proclame campeón del mundo este fin de semana es que gane el Gran Premio de Estados Unidos y Russell termine noveno. Si estuviéramos en la primera parte de 2026, cuando Mercedes ganó las seis primeras carreras saliendo desde la pole, la victoria del italiano parecería muy probable. Pero ahora la situación es diferente, y todo por culpa de Red Bull.

La escudería austriaca comenzó la temporada con dificultades, sumando únicamente dos podios en las seis primeras carreras. Sin embargo, respondió con una evolución constante y agresiva de su monoplaza, y posiblemente la actualización más decisiva llegó el mes pasado en Bakú.

Aquel fin de semana, Max Verstappen terminó segundo, muy cerca de Russell, antes de viajar a Sepang, un circuito de características completamente diferentes, donde consiguió su primera victoria de 2026. El tetracampeón del mundo continuó su racha ganando tanto la carrera sprint como el gran premio de Singapur en la última cita.

Por tanto, Verstappen no solo ha ganado las tres últimas carreras desde la pole, sino que también ha subido al podio en siete de los últimos ocho grandes premios, protagonizando una remontada de final de temporada que recuerda a la del año pasado.

Esto ha llevado a muchos integrantes del paddock a considerar que el RB22 es actualmente el mejor coche de la parrilla. Y ahora que ha demostrado ser competitivo en circuitos de características diferentes, Red Bull llega a Austin como una de las principales favoritas, si no la máxima candidata, a la victoria.

Si Verstappen gana, conseguiría su quinta victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, todas ellas en las últimas seis ediciones.

Lee también:

McLaren intentará frenar su caída con mejoras en Austin

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Uno de los equipos que más está sufriendo el resurgimiento de Red Bull es, sin duda, McLaren, que en apenas un par de meses ha pasado de ser el principal perseguidor de Mercedes a convertirse en la cuarta escudería más competitiva.

El equipo de Woking consiguió dos victorias consecutivas en Budapest y Zandvoort gracias a Lando Norris, que habría logrado tres triunfos en cuatro carreras en Madrid de no haber sido por la aparición de un Virtual Safety Car en el peor momento posible.

Sin embargo, desde entonces su rendimiento ha ido a menos. McLaren no ha conseguido ningún podio en las tres últimas carreras, correspondientes al triplete de Azerbaiyán, Malasia y Singapur, y ahora debe luchar por conservar la tercera posición del campeonato de constructores, con apenas siete puntos de ventaja sobre Red Bull.

Y eso a pesar de que los vigentes campeones introdujeron una evolución del MCL40 en Malasia. Aunque las mejoras parecieron funcionar según lo previsto, sus rivales simplemente consiguieron progresar más.

La situación podría cambiar este fin de semana, ya que McLaren llevará a Austin otro paquete de actualizaciones, centrado principalmente en la parte delantera del monoplaza.

"Traemos una selección modesta de mejoras para esta carrera, destinadas a solucionar algunos problemas de fiabilidad y rendimiento relacionados con la frenada", explicó el diseñador jefe, Rob Marshall.

"También tenemos algunas pequeñas modificaciones en el suelo que queremos probar. Todos hemos visto lo difícil que resulta predecir el rendimiento relativo de los equipos punteros durante las últimas cinco o seis carreras. Evidentemente, hay muchos factores en juego: los coches reciben actualizaciones, algunos se adaptan mejor a determinados circuitos y los pilotos se sienten más cómodos en unas pistas que en otras, entre otros aspectos".

"Las últimas carreras no han sido buenas para nosotros, pero creo que estamos recuperando fuerza y Austin probablemente sea un circuito que se adapte mejor a nuestro coche".

El enfrentamiento entre Norris y su compañero Oscar Piastri durante la carrera sprint de Singapur también podría volver a ser tema de conversación este fin de semana, aunque McLaren parece haber dado por zanjado el incidente.

Mira:

Novedades en el mercado de pilotos de F1 para 2027

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Desde el Gran Premio de Singapur se han producido más novedades en el mercado de pilotos, después de que Haas confirmara que dará la oportunidad de debutar en Fórmula 1 en 2027 al líder de la clasificación de Fórmula 2, Rafael Câmara.

El brasileño, de 21 años, sustituirá a Esteban Ocon y, previsiblemente, compartirá equipo con Oliver Bearman, una vez se resuelvan algunos detalles contractuales.

Esto completa una progresión meteórica para Câmara, que ganó la Fórmula 3 en 2025 y la FRECA un año antes. También significa que, al margen de Haas F1, en teoría los únicos asientos que quedan por confirmar para 2027 son los de Racing Bulls.

Liam Lawson y Arvid Lindblad compiten actualmente para la escudería de Faenza y ambos han contribuido a que Racing Bulls lidere la zona media de la parrilla, ocupando la quinta posición del campeonato de constructores con 100 puntos.

Mientras que prácticamente se da por hecho que Lindblad, debutante esta temporada y undécimo en el Mundial con 38 puntos, continuará el próximo año, todavía existen interrogantes sobre el futuro de Lawson, que ocupa la novena posición.

Y eso que no debería haberlos. El neozelandés, de 24 años, está atravesando el mejor momento de su carrera, habiendo puntuado en todas las carreras excepto cinco.

Sin embargo, como suele ocurrir en el entorno de Red Bull, hay otro joven talento esperando su oportunidad. En este caso se trata de Nikola Tsolov, rival de Câmara por el título de Fórmula 2.

La compañía austriaca debe tomar una decisión: mantener a Lawson o darle una oportunidad a Tsolov.

La cuestión es qué futuro le espera a Lawson. Un regreso a Red Bull, donde comenzó la temporada 2025, parece improbable teniendo en cuenta el rendimiento de Isack Hadjar, mientras que permanecer a largo plazo en Racing Bulls tampoco parece una opción viable para ninguna de las partes.

Por tanto, es de esperar que estas preguntas vuelvan a aparecer durante el fin de semana de Austin.

En cualquier caso, a día de hoy se espera que Lawson continúe en Racing Bulls en 2027, aunque 2028 podría ser el año en el que se vea obligado a buscar un nuevo equipo.

¿Cuántas infracciones de los límites de pista habrá este año?

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Voy a ponerle una almohada del hotel debajo del culo para que pueda ver la carretera". Esas fueron las palabras del jefe de Mercedes, Toto Wolff, durante el Gran Premio de Singapur.

El comentario llegó después de que Antonelli superara los límites de pista en cuatro ocasiones, una cifra que, en teoría, supone una penalización de cinco segundos. Sin embargo, el italiano evitó la sanción porque uno de esos incidentes se produjo como consecuencia de problemas con los frenos.

En cualquier caso, los límites de pista son un aspecto con el que Antonelli ha tenido dificultades en varias ocasiones y, seguramente para su desesperación, volverán a ser uno de los grandes temas de conversación este fin de semana.

Siempre lo son en el Circuito de las Américas, debido a sus enormes escapatorias y sus curvas de alta velocidad. De hecho, en la carrera del año pasado se eliminaron 32 vueltas por superar los límites de pista.

Es una cifra superior a la de la mayoría de los circuitos del calendario, por lo que todo apunta a que volverá a ser uno de los asuntos más comentados del fin de semana, especialmente durante la clasificación, cuando los pilotos buscan llevar sus monoplazas al límite más que en cualquier otra sesión.

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