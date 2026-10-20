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La FIA separa a los equipos de F1 del resto de proyectos para prohibir el intercambio de información

El Consejo Mundial ha aprobado un nuevo reglamento por el que se prohíben los vínculos entre el personal de un equipo de F1 y el personal ajeno al Gran Circo.

Franco Nugnes

Editado: 20 oct 2026, 11:56

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Foto de: Alessio Morgese

Probablemente, la FIA ha intervenido porque ya era demasiado tarde y hay quienes han sabido aprovecharse de los programas empresariales ajenos a la F1 para sobrepasar el límite de gastos, utilizando personal e instalaciones destinadas a otras actividades.

Desde una lógica drástica de control de costes, se trata de una decisión inteligente, para no crear desequilibrios entre quienes pueden ampliar sus competencias en el ámbito empresarial y quienes no tienen otros programas fuera de la F1.

Pero la medida que se aprobó ayer en el Consejo Mundial modifica radicalmente el funcionamiento de los equipos de F1, como si muchos de ellos no formaran parte integrante de los gigantes del sector del automóvil y tuvieran que funcionar completamente al margen de la empresa matriz.

En la revisión de la parte operativa del reglamento de 2027 del Campeonato de Fórmula 1 se han añadido once páginas para regular, en la sección F6, cinco nuevos artículos con un título que, por sí solo, ya es muy revelador: "Segregación física e informática entre actividades de la F1 y actividades ajenas a la F1".

Ya de por sí, la denominación es realmente pésima, mientras que el objetivo es evidente: cerrar una zona gris que permitía un trasvase (ya de por sí limitado) de conocimientos técnicos entre el equipo de F1 y las demás partes del negocio de la marca, ocultando sus propios costes en programas que no solo son de competición (producto, WEC, Fórmula E, hasta llegar a la vela).

Parada de salida

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La idea es lógica si la F1 quiere desenmascarar al personal que, oficialmente, está contratado para otros proyectos y que, en cambio, se utiliza para reforzar la plantilla que trabaja para la Fórmula 1. Hasta ahora existía la posibilidad de dividir la competencia específica entre dos actividades diferentes, declarando qué parte del trabajo de un ingeniero se destinaba a la F1 y cuál al programa principal, y asignando al límite presupuestario solo el porcentaje correspondiente al trabajo en el Gran Circo.

Ahora se ha decidido ir mucho más allá, creando una separación real entre la F1 y cualquier otra actividad empresarial, sobre todo porque también se establecen importantes restricciones en el uso de los activos tecnológicos (simuladores, túnel de viento, bancos dinámicos, centros de datos) o de los sistemas informáticos.

La FIA, por lo tanto, ha aprobado una segregación rigurosa, por lo que se prohibirá el acceso a las instalaciones de F1 al personal que no forme parte de ella, del mismo modo que a quienes trabajen en un equipo del Gran Circo no se les permitirá visitar a sus compañeros de otras divisiones.

La normativa es, en cierto modo, extraña, ya que también define las posibles zonas comunes (entradas, escaleras, comedores, zonas de bienestar, almacenes, jardines o aparcamientos), siempre y cuando no se conviertan en un puesto de trabajo.

Ahora el traslado del personal de la F1 a otro sector no podrá ser directo, ya que habrá que redactar un nuevo contrato con las nuevas funciones. Se desactivarán la tarjeta de acceso de la empresa y el correo electrónico, por lo que ya no habrá ninguna… visibilidad en los ámbitos de la F1 y, en cualquier caso, el empleado que haya abandonado el equipo no podrá reincorporarse hasta que haya transcurrido un año.

Lo increíble es que quienes trabajen en programas ajenos a la F1, además de estar sujetos a un nuevo acuerdo, deberán cumplir un "período de espera o gardening" de tres meses, durante el cual no podrán participar en ninguna actividad de la empresa.

¿Acabará el empleado siendo despedido para luego ser readmitido? Un equipo de F1, por lo tanto, está destinado a convertirse en un "castillo" con el puente levadizo dentro de los espacios de la marca.

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Sería interesante descubrir qué equipos han respaldado esta nueva y descabellada regla de blindaje para los equipos de F1: es lícito que se quiera aumentar el control sobre el personal que trabaja en el equipo, sin escapar al hacha del límite de gastos, pero así, también la FIA pretende cambiar el funcionamiento de toda una empresa.

Si antes existía la posibilidad de mandar a un especialista competente a dos proyectos, ahora quien gestione el programa ajeno a la F1 se verá obligado a buscar a una persona externa, lo que supondrá un inevitable aumento general de la plantilla y de los costes.

Y lo mismo se aplica a las estructuras empresariales: al final, la "ciudadela de la F1" no se verá privada de nada, pero serán los proyectos periféricos los que tendrán que renunciar a sinergias y a oportunidades lógicas de colaboración.

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