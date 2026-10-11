Antonelli ya puede ser campeón la próxima carrera: esto necesita

El GP de Singapur 2026 de F1 ha dejado el título casi resuelto para Andrea Kimi Antonelli, si es que no lo tenía ya atado. El italiano, con su podio (tercero) sale de allí con 102 puntos de ventaja, y ya podrá coronarse en dos fines de semana en el Circuito de las Americas de Austin que acoge la siguiente ronda, el GP de Estados Unidos del 23 al 25 de octubre.

"En serio, ¿podría? Bueno, voy a intentar no obsesionarme con eso, voy a tratar de tener el mejor fin de semana posible", dijo sorprendido Antonelli cuando, tras bajarse del coche en Singapur, Jenson Button, entrevistándole, se lo recordó.

Si el mundial se disputa al completo tal y como está programado, incluidos el GP de Qatar y el GP de Abu Dhabi, quedarán 150 puntos en juego, y tras el GP de Estados Unidos quedarán 125. Eso significa que si Antonelli sale con esa ventaja, es decir, aumenta en 23 puntos su margen con su compañero y rival George Russell, será ya el campeón más joven de la historia allí, en el COTA.

¿Y qué resultados necesita Antonelli para coronarse allí? Para sumar 23 puntos más, solo le vale una cosa: ganar la carrera el domingo y esperar un mal resultado de su compañero. Es decir, Antonelli tendría que ser primero y que Russell como mucho sume dos puntos, es decir, sea como máximo noveno.

Además de Russell, Lewis Hamilton (tercero), Max Verstappen (cuarto), Charles Leclerc (quinto) y Lando Norris (sexto) también siguen con opciones matemáticas de ser campeones este año, pero una victoria de Antonelli en Austin, incluso aunque no cierre el título allí porque Russell fuera mejor que 9º, eliminaría a todos de la ecuación.

Pilotos con opciones matemáticas de título de la F1 2026

Realmente Antonelli no lo tiene fácil, aunque podría luego cerrarlo la siguiente semana en el Autodromo Hermanos Rodriguez que acogerá el GP de México del 30 de octubre al 1 de noviembre o la siguiente, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos en el GP de Sao Paulo del 6 al 8 de noviembre.

Pero... ¿y si ya es campeón y no lo sabe? No está 100% asegurado que la F1 pueda ir a Qatar y Abu Dhabi, y si se cancelasen las dos carreras, quedarían ya solo por repartirse 100 puntos y ya Russell no le podría alcanzar y Antonelli ya se coronaría.

Pero eso solo ocurriría si la F1 se compromete a ir allí, luego no es posible hacer esas carreras, y ya es tarde para sustituciones. Porque de hecho Imola está preparada como plan 'B' para albergar el final del mundial si no puede ser en Oriente Medio. En ese caso, quedarían 125 puntos y tras Austin solo 100, por lo que Antonelli tendría mucho más sencillo ser campeón allí, ya que le bastaría con perder menos de tres puntos con Russell, es decir, le bastaría con quedar delante de su compañero o justo detrás si es del 4º hacia atrás.