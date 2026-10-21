Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Las cifras que muestran que Mercedes F1 ha perdido su superioridad en 2026

Los responsables de Mercedes señalan que los equipos rivales han saltado al frente del grupo y que una buena forma ya no es una garantía. Lo analizamos.

Benjamin Vinel

Publicado: 21 oct 2026, 12:57

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Mercedes confía en poder volver a ganar en la temporada de Fórmula 1 de 2026, pero es consciente de que se enfrenta a un reto mayor que nunca por parte de los demás equipos punteros.

Los de las Flechas de Plata triunfaron en los seis primeros grandes premios de la temporada, cuando la F1 estrenó un nuevo reglamento técnico. Posteriormente, las mejoras de sus rivales permitieron a Ferrari lograr dos victorias en Austria y Gran Bretaña; luego, Lando Norris, de McLaren, consiguió dos triunfos consecutivos en Hungría y los Países Bajos; y, más recientemente, Max Verstappen, de Red Bull, se impuso en Malasia y Singapur.

Mercedes tampoco se ha quedado atrás a la hora de actualizar su monoplaza, pero el equipo es muy consciente de que su ventaja en cuanto a rendimiento se ha reducido drásticamente. Y eso a pesar de contar con una cómoda ventaja en ambos campeonatos, y de hecho Andrea Kimi Antonelli tiene el título a tiro en Austin.

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"Creo que, para ser sinceros, hemos sonado un poco como un disco rayado durante todo el año, porque no hemos dejado de repetir lo reñida y competitiva que está esta temporada, aunque hayamos conseguido encadenar una buena racha de victorias a principios de curso", comentó el subdirector del equipo, Bradley Lord, en el programa de radio Nu Silver Arrows. "Eso se está confirmando".

"Vimos cómo Ferrari mejoraba su monoplaza antes o hasta Bakú, y Red Bull hacía lo mismo. Obviamente, nosotros incorporamos nuestra actualización en Malasia y hemos visto distintos grados de eficacia inmediata, supongo, con esas actualizaciones. En las dos últimas carreras, tanto Red Bull como Ferrari han sido más competitivos de lo que lo habían sido en las pruebas anteriores".

Diferencia de Mercedes contra sus rivales en la F1 2026

De Australia a Japón Mercedes McLaren Ferrari Red Bull Diferencia respecto a la pole Mejor ritmo +0,567s +0,596s +0,974s De Miami a Bélgica Mercedes Ferrari Red Bull McLaren Diferencia respecto a la pole Mejor ritmo +0,267s +0,313s +0,432s De Hungría a Singapur Mercedes Ferrari McLaren Red Bull Diferencia respecto a la pole +0,162s +0,277s +0,283s +0,339s De Hungría a Singapur (excluyendo el valor atípico de Bakú) Ferrari Mercedes McLaren Red Bull Diferencia respecto a la pole +0,184s +0,189s +0,191s +0,233s

"Sabemos que nos espera una auténtica batalla", continuó Lord, "y es importante que sigamos aprendiendo a sacar el máximo rendimiento del coche, para que así podamos afrontar las próximas carreras con la confianza de que podemos luchar por la victoria y mantener esa racha de puntos con los dos coches que necesitamos para convertir todo el duro trabajo realizado en lo que va de año en el resultado al que todos aspiramos, porque esa fue una de las características del último triplete: fue bastante caótico en cuanto a resultados".

Una "serie de tres carreras bastante caótica", sin duda, en la que Antonelli sufrió un accidente en la clasificación de Bakú y George Russell padeció un fallo en la unidad de potencia en Malasia, lo que le obligó a superar su cupo en Singapur y a salir desde la parte trasera de la parrilla en esa carrera.

Para agravar los problemas de Mercedes, su última actualización del W17 no ha dado los frutos esperados en comparación con sus rivales —de ahí el rendimiento muy equilibrado entre los equipos punteros y el regreso de Red Bull a la victoria—. El año 2026 supone solo la segunda vez desde 1990 que cuatro escuderías han conseguido varias victorias cada una (Mercedes, 11; Ferrari, McLaren y Red Bull, dos cada una), tras el éxito de las mismas escuderías en 2024.

Así pues, cuando se le preguntó quién sería el equipo a batir en Austin, el director técnico adjunto, Simone Resta, reflexionó: "Es bastante interesante ver que, en cada fin de semana de carrera, nunca se sabe con certeza quién va a ser el más fuerte en la pista".

"Por lo que hemos visto hasta ahora con Red Bull, sin duda estarán ahí luchando por la primera posición. Han demostrado ser bastante fuertes en varias carreras y lo seguirán siendo".

"Hemos visto a un Ferrari fuerte más o menos en todas las condiciones. Quizá les falte un poco, digamos, para estar en la primera posición, pero son muy competitivos".

"Y tenemos que respetar a McLaren. McLaren es el equipo campeón del mundo y ha demostrado en algunas carreras de este año que puede ser el más fuerte en pista, incluso con cierto margen".

"Hay muchas posibilidades de que todos estos equipos estén fuertes allí, y eso lo hace aún más emocionante para nosotros. Intentaremos sacar realmente un poco más de partido al paquete, optimizar nuestra configuración y volver a la cima, como hicimos en Bakú, como hicimos en Monza, como conseguimos ganar en Madrid. Podemos volver a hacerlo".

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