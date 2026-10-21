Fórmula 1 GP de Estados Unidos

McLaren se reunió tras el incidente de Singapur y Norris promete "mejores decisiones"

McLaren ha mantenido nuevas conversaciones sobre el incidente ocurrido entre Norris y Piastri en la carrera sprint de Singapur: el equipo cree que ahora todo está zanjado.

Filip Cleeren

Publicado: 21 oct 2026, 16:15

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Lando Norris afirma que tiene que tomar "mejores decisiones", mientras McLaren busca pasar página tras su accidente con su compañero de equipo, Oscar Piastri, en Singapur.

El británico se ganó la ira de la dirección del equipo al provocar un incidente en el que tanto él como el australiano acabaron fuera de la carrera con una maniobra arriesgada por el cuarto puesto en la carrera al sprint de Singapur, lo que le costó al equipo valiosos puntos en el campeonato y fue en contra de sus principios de competición.

El director del equipo, Andrea Stella, dijo tras la carrera de Singapur que el equipo mantendría nuevas conversaciones en su fábrica de Woking para evitar que se repitiera la situación. Se sabe que esas conversaciones tuvieron lugar la semana pasada y que el equipo está ahora dispuesto a dejar atrás el incidente, ya que Norris se disculpó por su error de juicio.

"Asumo la responsabilidad de mis errores y aprendo de ellos", dijo Norris en la previa del Gran Premio de Estados Unidos publicada por el equipo. "Este equipo es mi motivación cada fin de semana y mi objetivo es corresponder al duro trabajo que todos realizan, tomando mejores decisiones y representando al equipo de la mejor manera".

El choque de Norris con su compañero de equipo se sumó a lo que ya había sido un duro triplete, ya que McLaren no tuvo respuesta a las importantes mejoras que Red Bull logró incorporar a su coche, lo que llevó a Max Verstappen a conseguir dos victorias.

"Tras unas duras tres carreras consecutivas, tomamos las lecciones aprendidas tanto de nuestro rendimiento como de nuestra ejecución y las ponemos en práctica", dijo Stella. "En la F1, el éxito nunca está garantizado, por lo que nuestra respuesta es seguir construyendo, seguir desarrollándonos y avanzando juntos como equipo".

También puedes leer:

Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

McLaren llevará a Austin su último paquete de mejoras

McLaren va a introducir en el GP de Estados Unidos sus últimas actualiaciones, que serán relativamente menores, centradas principalmente en la parte delantera del coche, ya que espera que el Circuito de las Américas se adapte mejor a su monoplaza de que Bakú o Singapur. También ha aplicado nuevos ajustes para que sus pilotos se sientan más seguros en las frenadas.

"Traemos una modesta selección de mejoras para esta prueba, destinadas a resolver algunos problemas de fiabilidad y rendimiento en la frenada", afirmó Rob Marshall. "También tenemos algunos pequeños cambios en el suelo que probar".

"Todos hemos visto lo difícil que resulta predecir el rendimiento de los equipos punteros en las últimas cinco o seis carreras. Obviamente, hay muchos factores en juego: las mejoras en los monoplazas, la adaptación de los monoplazas a los circuitos y la preferencia de los pilotos por determinados circuitos, entre otros".

"Las últimas carreras no han sido muy buenas para nosotros, pero creo que estamos recuperando fuerza y Austin es probablemente un circuito más adecuado a nuestro coche esta temporada", concluyó Rob Marshall.

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