Fórmula 1 GP de Estados Unidos
McLaren se reunió tras el incidente de Singapur y Norris promete "mejores decisiones"
McLaren ha mantenido nuevas conversaciones sobre el incidente ocurrido entre Norris y Piastri en la carrera sprint de Singapur: el equipo cree que ahora todo está zanjado.
Filip Cleeren
Publicado: 21 oct 2026, 16:15
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Lando Norris afirma que tiene que tomar "mejores decisiones", mientras McLaren busca pasar página tras su accidente con su compañero de equipo, Oscar Piastri, en Singapur.
El británico se ganó la ira de la dirección del equipo al provocar un incidente en el que tanto él como el australiano acabaron fuera de la carrera con una maniobra arriesgada por el cuarto puesto en la carrera al sprint de Singapur, lo que le costó al equipo valiosos puntos en el campeonato y fue en contra de sus principios de competición.
El director del equipo, Andrea Stella, dijo tras la carrera de Singapur que el equipo mantendría nuevas conversaciones en su fábrica de Woking para evitar que se repitiera la situación. Se sabe que esas conversaciones tuvieron lugar la semana pasada y que el equipo está ahora dispuesto a dejar atrás el incidente, ya que Norris se disculpó por su error de juicio.
"Asumo la responsabilidad de mis errores y aprendo de ellos", dijo Norris en la previa del Gran Premio de Estados Unidos publicada por el equipo. "Este equipo es mi motivación cada fin de semana y mi objetivo es corresponder al duro trabajo que todos realizan, tomando mejores decisiones y representando al equipo de la mejor manera".
El choque de Norris con su compañero de equipo se sumó a lo que ya había sido un duro triplete, ya que McLaren no tuvo respuesta a las importantes mejoras que Red Bull logró incorporar a su coche, lo que llevó a Max Verstappen a conseguir dos victorias.
"Tras unas duras tres carreras consecutivas, tomamos las lecciones aprendidas tanto de nuestro rendimiento como de nuestra ejecución y las ponemos en práctica", dijo Stella. "En la F1, el éxito nunca está garantizado, por lo que nuestra respuesta es seguir construyendo, seguir desarrollándonos y avanzando juntos como equipo".
También puedes leer:
Fórmula 1La FIA afirma que es "seguro" celebrar las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi
Fórmula 1McLaren llega con novedades a Austin, un circuito que se adapta al MCL40
Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
McLaren llevará a Austin su último paquete de mejoras
McLaren va a introducir en el GP de Estados Unidos sus últimas actualiaciones, que serán relativamente menores, centradas principalmente en la parte delantera del coche, ya que espera que el Circuito de las Américas se adapte mejor a su monoplaza de que Bakú o Singapur. También ha aplicado nuevos ajustes para que sus pilotos se sientan más seguros en las frenadas.
"Traemos una modesta selección de mejoras para esta prueba, destinadas a resolver algunos problemas de fiabilidad y rendimiento en la frenada", afirmó Rob Marshall. "También tenemos algunos pequeños cambios en el suelo que probar".
"Todos hemos visto lo difícil que resulta predecir el rendimiento de los equipos punteros en las últimas cinco o seis carreras. Obviamente, hay muchos factores en juego: las mejoras en los monoplazas, la adaptación de los monoplazas a los circuitos y la preferencia de los pilotos por determinados circuitos, entre otros".
"Las últimas carreras no han sido muy buenas para nosotros, pero creo que estamos recuperando fuerza y Austin es probablemente un circuito más adecuado a nuestro coche esta temporada", concluyó Rob Marshall.
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Hockenheim negocia con la F1 pese a tener un apoyo público "prácticamente nulo"
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Filip Cleeren
Así es el concurso para descubrir a los futuros ingenieros de la F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
2 d
Así es el concurso para descubrir a los futuros ingenieros de la F1
Cinco puntos clave de la presentación del GP de África de F1 en Ruanda
Fórmula 1
Fórmula 1 7 d
Cinco puntos clave de la presentación del GP de África de F1 en Ruanda
Ganadores y perdedores del GP de Singapur 2026 de la F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
9 d
Ganadores y perdedores del GP de Singapur 2026 de la F1
Más de
Lando Norris
McLaren llega con novedades a Austin, un circuito que se adapta al MCL40
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
22 h
McLaren llega con novedades a Austin, un circuito que se adapta al MCL40
Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
3 d
Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!
La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
4 d
La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren
Más de
McLaren
Las cifras que muestran que Mercedes F1 ha perdido su superioridad en 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
3 h
Las cifras que muestran que Mercedes F1 ha perdido su superioridad en 2026
GP de Japón 1990 de F1: Senna se la devuelve a Prost
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
9 h
GP de Japón 1990 de F1: Senna se la devuelve a Prost
Cuando Lauda hizo inútiles los pósteres de 'Prost, campeón'
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Portugal
10 h
Cuando Lauda hizo inútiles los pósteres de 'Prost, campeón'
Últimas noticias
McLaren se reunió tras el incidente de Singapur y Norris promete "mejores decisiones"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
12 min
McLaren se reunió tras el incidente de Singapur y Norris promete "mejores decisiones"
Hockenheim negocia con la F1 pese a tener un apoyo público "prácticamente nulo"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 37 min
Hockenheim negocia con la F1 pese a tener un apoyo público "prácticamente nulo"
La FIA estrena un nuevo centro de control en F1: ¿se acabaron las polémicas?
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 59 min
La FIA estrena un nuevo centro de control en F1: ¿se acabaron las polémicas?
Alonso tendrá su esperada biografía en 2027 con historias inéditas sobre su carrera
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 h
Alonso tendrá su esperada biografía en 2027 con historias inéditas sobre su carrera
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse