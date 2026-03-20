Bearman lanza el aviso: Haas ya tiene algo "muy serio" para 2026

Tras dos carreras, Oliver Bearman ocupa la quinta posición en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 2026, y ha destacado su satisfacción con el equilibrio del chasis VF-26 de Haas F1.

Aunque todavía es pronto, Bearman ha sido uno de los pilotos más impresionantes en este inicio de temporada, sumando los 17 puntos que acumula Haas hasta ahora, mientras que su compañero de equipo Esteban Ocon ha tenido un inicio menos afortunado.

Después de terminar séptimo en Melbourne, Bearman logró un punto en la carrera sprint de China antes de finalizar quinto en el gran premio de Shanghai. Esto llegó tras un incidente con Isack Hadjar en la primera vuelta: mientras ambos luchaban por posición, Hadjar perdió la parte trasera en la curva 13, lo que obligó a Bearman a irse a la escapatoria.

Bearman consideró que su mala fortuna y la pérdida de posiciones en ese momento se vieron compensadas por el momento en el que salió el coche de seguridad, lo que le colocó justo detrás del Alpine de Pierre Gasly, a quien posteriormente superó para terminar quinto.

Al evaluar los puntos fuertes del chasis de Haas, Bearman cree que el VF-26 rinde mejor los domingos y espera que Alpine plantee un desafío constante a lo largo del año.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Creo que ahora mismo somos más rápidos en ritmo de carrera. Parece que es así. La clasificación ha sido un poco más complicada", afirmó Bearman.

"Diría que Pierre fue increíblemente rápido [en China]. Incluso en carrera, en las últimas 10 vueltas, venía hacia mí muy, muy rápido.

"Aún hay mucho trabajo por hacer antes de la próxima carrera. Necesitamos optimizar algunas cosas, pero estoy muy contento con el equilibrio del coche, con las sensaciones que transmite. Así que es una gran base. Tenemos que seguir trabajando en ello".

Comparando el Alpine de Gasly y el Haas de Bearman en clasificación, se observa que el Alpine con motor Mercedes puede alcanzar una velocidad punta ligeramente superior; la unidad de potencia Ferrari tiene grandes fortalezas en la parte baja del rango de revoluciones debido a su turbo más pequeño, pero esto se produce a costa de la potencia en la zona alta.

A lo largo de la carrera, Bearman también fue claramente más rápido en la primera parte de su segundo stint con neumáticos duros, pero Gasly fue mejorando su ritmo y se volvió consistentemente más rápido a partir de la vuelta 32.

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Esto sugiere que Alpine ha encontrado una buena gestión de los neumáticos en la fase final de los stints y, aunque ambos estaban relativamente igualados en ritmo hacia el final del gran premio, cabría haber esperado que Gasly ofreciera un desafío más serio con algunas vueltas más disponibles.

Mientras tanto, Ocon tuvo menos suerte con el momento del coche de seguridad, ya que comenzó la carrera con el neumático duro; aunque el francés se mostró mucho más satisfecho con su ritmo de carrera en comparación con Australia, perdió puntos cuando intentó forzar un adelantamiento sobre Franco Colapinto después de que el argentino saliera por delante tras su parada.

Ocon consideró que podría haber terminado en una posición similar a la de Bearman si el coche de seguridad hubiera aparecido en un momento más favorable para su estrategia, mientras que el jefe del equipo, Ayao Komatsu, reveló que un problema en la parada en boxes provocó que Colapinto le hiciera un overcut, lo que desencadenó el incidente entre ambos.

"Esteban también hizo una muy buena carrera, pero tuvo mala suerte en su parada en boxes, donde cometimos un error que le dejó en una posición en la que no debería haber estado", explicó Komatsu.

"Sin eso, también habría estado en los puntos. Un doble resultado en los puntos habría sido la guinda del pastel, pero hemos demostrado de lo que somos capaces y eso es a lo que vamos a aspirar en Japón."