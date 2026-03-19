La FIA nombra a un nuevo director de carrera adjunto para la F1

La FIA ha nombrado a un nuevo director adjunto de carrera en la Fórmula 1 tras la marcha de Claire Dubbelman a principios de año, ascendiendo a Paul Burns a dicho cargo para que colabore con el actual director principal, Rui Marques.

Dubbelman dejó la FIA a principios de 2026, para incorporarse a la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, dejando vacante el puesto de adjunto al director durante las dos primeras citas de la temporada.

Desde entonces, la Federación Internacional de Automovilismo ha ascendido a Burns, quien cuenta con experiencia en un cargo similar, tras haber ejercido como director adjunto de carrera de la F2 durante 2025 y para las categorías de F4 y Fórmula Regional en el Gran Premio de Macao.

El norirlandés trabajó en Formula One Management (la FOM) como parte de su equipo de cronometraje, donde se encargaba de validar los resultados en los grandes premios. Antes de eso, pasó un tiempo trabajando en dicho campo en diversos circuitos del Reino Unido e Irlanda. Se incorporó a la FIA en 2023, formando parte de su equipo de operaciones de carrera de F1, antes de pasar a desempeñar funciones operativas en las categorías inferiores.

Claire Dubbelman, exdirectora adjunta de carrera de la FIA Foto de: Li Chao Paddocker - NurPhoto - Getty Images

En una publicación en Instagram, Dubbelman explicó sus motivos para abandonar la FIA a principios de este año, afirmando que "no decir nada deja margen para la especulación", quizá para distanciar su propia salida de una serie de bajas de alto perfil en el organismo federativo durante los dos últimos años.

"Tras casi una década en la FIA, sentí que había llegado a un punto en el que había aprovechado al máximo todas las oportunidades que se me habían presentado dentro de la organización", escribió. "Esta decisión no supone alejarme de la FIA, sino asumir un cargo en un nuevo entorno que me plantea un reto de mayor nivel".

"Me ofrece una perspectiva para contribuir y desarrollar el deporte de una forma que no veía posible en mi anterior cargo. Estoy realmente ilusionada por estar en Arabia Saudí, y aquí hay muchísimas oportunidades. Al estar aquí, siento que formo parte de su futuro, ayudando a la Federación Saudí de Automovilismo a allanar el camino y facilitando el talento y las infraestructuras para que el deporte prospere".