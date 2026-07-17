Análisis: el nuevo alerón con el que McLaren busca ganar velocidad en Spa

McLaren llega al Gran Premio de Bélgica inmersa en un periodo de transición. Aunque el equipo de Woking tiene preparado un importante paquete de mejoras aerodinámicas para el próximo Gran Premio de Hungría, parte de esas novedades no se estrenarán hasta la cita de Países Bajos, tras el parón veraniego. Sin embargo, eso no significa que la escudería británica haya viajado a Spa-Francorchamps con las manos vacías, ya que este jueves ha aparecido con una nueva especificación del alerón trasero de la MCL40 adaptada a las exigencias del trazado belga.

El estreno de este componente llega, además, en un fin de semana que no empieza de la mejor manera para Lando Norris. El vigente campeón del mundo montará una cuarta unidad de la electrónica de potencia (Power Electronics) de Mercedes, superando el límite permitido por el reglamento y recibiendo una sanción de diez posiciones en la parrilla de salida del domingo. Una penalización que McLaren ya tenía prevista desde hace semanas, después de retrasar deliberadamente la introducción de la última evolución de la unidad de potencia alemana para priorizar la fiabilidad de cara al resto de la temporada.

Más allá de ese contratiempo, el principal foco técnico del equipo está en el nuevo alerón trasero, una evolución desarrollada específicamente para un circuito donde la eficiencia aerodinámica resulta determinante debido a sus largas rectas y a la elevada velocidad media.

Conviene aclarar, no obstante, que no se trata del esperado alerón trasero basculante que McLaren tenía previsto probar durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria y cuyo desarrollo quedó finalmente aparcado. En su lugar, los ingenieros liderados por Peter Prodromou han apostado por una solución mucho más convencional, aunque con una modificación muy concreta en la parte central del segundo flap móvil.

La principal novedad consiste en la incorporación de una pequeña pieza de fibra de carbono que altera el comportamiento del flujo de aire en esa zona. Justo detrás del actuador del alerón móvil se aprecia una discreta protuberancia de forma piramidal que se prolonga hasta el borde de salida del flap, rematado además con un pequeño perfil tipo nolder, un recurso habitual para controlar la separación del flujo y optimizar el rendimiento aerodinámico.

Dettaglio tecnico della nuova ala posteriore della McLaren MCL40 Foto di: AG Photo

El objetivo parece claro: mejorar la circulación del aire cuando el DRS está abierto para reducir la resistencia al avance y aumentar la velocidad punta, una cualidad especialmente importante en un circuito como Spa-Francorchamps. Al mismo tiempo, McLaren pretende conservar el nivel de carga aerodinámica necesario para afrontar con garantías sectores tan exigentes como Eau Rouge-Raidillon, Pouhon o el tramo final del segundo sector, donde el equilibrio del coche sigue siendo fundamental.

Este pequeño paso adelante sirve también como anticipo de la ofensiva técnica que el equipo británico prepara para las próximas carreras. Hungría será el escenario del grueso de las novedades de la MCL40, mientras que el resto del paquete se completará tras el descanso estival en Zandvoort. Hasta entonces, McLaren sigue introduciendo evoluciones puntuales con las que optimizar el rendimiento del monoplaza en función de las características específicas de cada circuito.