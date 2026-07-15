Vasseur: "Ferrari será en Spa un equipo unido que empujará en la misma dirección"

Ferrari llega al examen de Spa-Francorchamps tras la brillante victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña, además del tercer puesto logrado en Inglaterra por Lewis Hamilton.

Sobre el papel, la cita de las Ardenas debería ser ardua, como se pensaba que podía ser Silverstone, pero el sorprendente resultado en territorio británico alimenta alguna esperanza de que la Scuderia pueda desafiar en el GP de Bélgica a Mercedes, dada como gran favorita.

Los técnicos de la Scuderia han proseguido el desarrollo del SF-26 orientado a la búsqueda de la máxima eficiencia aerodinámica en detrimento de un exceso de 'downforce': se habla de un monoplaza carente del sistema FTM (el escape soplado) y dotado de un alerón trasero 'Macarena' en una versión aún más extrema.

Los ingenieros de la casa de Maranello se quieren presentar en pista con la mejor gestión de la energía. Acertar dónde descargar justamente la parte eléctrica será uno de los aspectos fundamentales del fin de semana, que corre el riesgo de verse condicionado por la llegada de la lluvia, como suele pasar normalmente en las carreras en Spa-Francorchamps.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Ferrari

Fred Vasseur, team principal de la escudería del 'Cavallino Rampante', apuesta mucho por la unidad del equipo para Bélgica. "Llegamos a Spa-Francorchamps sabiendo que nos espera un fin de semana especialmente exigente. Es una de las citas más difíciles del calendario, tanto por las características del circuito como por el tiempo de las Ardenas, a menudo variable e impredecible", explica.

"Sabemos que podemos contar con un equipo unido, que en Spa seguirá empujando en la misma dirección, y con dos pilotos que trabajan muy bien juntos y se estimulan mutuamente cada vez que salen a pista. Una vez más, nuestro objetivo será maximizar el resultado y asegurarnos de ejecutar cada detalle de la mejor manera posible, desde la primera sesión hasta la bandera a cuadros", cerró.