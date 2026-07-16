Pirelli avisa: Spa pondrá al límite a los neumáticos con el calor como amenaza

Toca volver a estudiar, obviamente en sentido metafórico. El paddock llega al circuito que muchos consideran la universidad de la Fórmula 1, por la variedad de desafíos técnicos a los que deben enfrentarse los pilotos.

Este fin de semana, los equipos competirán en Spa-Francorchamps con motivo del Gran Premio de Bélgica, penúltima cita de la temporada antes del parón veraniego.

El trazado es el más largo del calendario, con sus 7,004 kilómetros, y uno de los más apreciados por su historia —ya formaba parte del Mundial de 1950— y por su configuración, caracterizada por largas rectas, curvas rápidas y el mayor desnivel de toda la temporada.

Además, nunca falta un punto de imprevisibilidad en una cita que, de por sí, ya es extremadamente exigente tanto desde el punto de vista técnico como de la conducción.

El circuito está situado en pleno bosque de las Ardenas, una zona con un microclima muy particular respecto al resto de la región. Cuando llega la lluvia, las nubes tardan más tiempo en abandonar el área, que permanece húmeda y condiciona el estado del asfalto.

Es habitual que, cuando llueve, los pilotos se encuentren con unas zonas del circuito completamente secas y otras todavía mojadas, lo que convierte en especialmente delicada la elección entre neumáticos de seco e intermedios.

Para este desafío, Pirelli ha seleccionado los compuestos C2, C3 y C4. Spa-Francorchamps figura entre los circuitos más duros para los neumáticos en términos de cargas y fuerzas generadas, aunque sin alcanzar los niveles de Suzuka o Silverstone.

El punto más representativo es, sin duda, el tramo comprendido entre Eau Rouge y la subida de Raidillon. Allí se suceden curvas enlazadas en direcciones opuestas mientras la pista gana altura antes de desembocar en la recta de Kemmel.

Esta última sección cuenta ahora con ranuras en el asfalto diseñadas para facilitar el drenaje del agua y mejorar la visibilidad cuando llueve.

El circuito fue reasfaltado por completo hace un par de años y, durante las primeras jornadas del fin de semana, suele ofrecer un nivel de agarre relativamente bajo. A mejorar esa adherencia podría contribuir el reciente paso de las 24 Horas de Spa, cuya actividad dejó una mayor cantidad de goma depositada sobre el asfalto.

Los tres sectores del circuito presentan características muy diferentes entre sí y siempre han supuesto un auténtico quebradero de cabeza a la hora de encontrar la puesta a punto ideal.

El primero es el más rápido y cuenta con una larga recta donde los adelantamientos son frecuentes; el segundo es mucho más revirado, con curvas de velocidad media, muchas de ellas en descenso; y el tercero es más fluido y discurre en una ligera subida.

Este año, la introducción de la nueva aerodinámica debería facilitar la búsqueda del equilibrio ideal en términos de carga aerodinámica. Los monoplazas podrán utilizar configuraciones más cargadas para afrontar las zonas más reviradas del circuito y, al mismo tiempo, aprovechar el straight mode en las rectas. Como ya ocurrió en Silverstone, también será fundamental la capacidad de los pilotos para gestionar y recargar de forma eficiente la unidad de potencia.

Las temperaturas también podrían influir de forma decisiva en el desarrollo del fin de semana y en las estrategias de carrera. Durante las 24 Horas de Spa, disputadas a finales de junio, la temperatura del asfalto superó los 55 ºC. Con valores tan elevados, es razonable esperar un mayor desgaste térmico de los neumáticos, lo que incrementaría las posibilidades de ver estrategias a dos paradas. En cualquier caso, los dos compuestos más duros de la gama deberían ser los protagonistas de la carrera del domingo.

Grafiche Pirelli Belgio Foto di: Pirelli

ASÍ FUE EN 2025

La lluvia provocó el año pasado un retraso de más de una hora en el inicio de la carrera. Tras la vuelta de formación, el procedimiento fue interrumpido debido a la escasa visibilidad. Cuando se reanudó la prueba, después de cuatro vueltas tras el coche de seguridad, el Gran Premio comenzó con todos los pilotos montando neumáticos intermedios. A partir de la vuelta 11, todos los monoplazas cambiaron a los neumáticos medios, salvo Norris, que apostó por los duros. Solo seis pilotos, situados en la parte trasera del pelotón, realizaron una segunda parada.

Grafiche Pirelli Belgio Foto di: Pirelli

ESTADÍSTICAS

El próximo fin de semana se disputará el 71º Gran Premio de Bélgica, que volverá a celebrarse en Spa-Francorchamps. El circuito ha acogido hasta ahora 58 ediciones de la prueba puntuable para el Mundial, mientras que otras diez se celebraron en Zolder y dos en Nivelles.

El piloto con más victorias en el Gran Premio belga es Michael Schumacher, con seis triunfos. El alemán logró precisamente en Spa su primera victoria en Fórmula 1, en 1992, al volante de un Benetton.

Lewis Hamilton y Ayrton Senna suman cinco victorias cada uno. Por su parte, Ferrari es el constructor más laureado del Gran Premio de Bélgica, con 18 triunfos, tres más que McLaren.