Norris arrancará el GP de Bélgica con 10 posiciones de sanción en la parrilla

Lando Norris comenzará el Gran Premio de Bélgica 2026 con un importante contratiempo. McLaren confirmó este jueves, antes del inicio de la actividad en Spa-Francorchamps, que el británico montará una cuarta unidad de electrónica de potencia (Power Electronics), superando el límite permitido por el reglamento y recibiendo automáticamente una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida del domingo.

La sanción no llega por sorpresa. El equipo de Woking ya había adelantado durante el Gran Premio de Gran Bretaña que retrasaría la introducción de la última especificación de Mercedes, una versión centrada en mejorar la fiabilidad tras los numerosos problemas sufridos por la marca alemana durante el inicio de la temporada. Entonces, Zak Brown explicó que McLaren todavía debía completar el ciclo de uso previsto de sus unidades de potencia antes de realizar el cambio.

Finalmente, ese relevo llegará en Spa, aunque con el peaje deportivo de perder diez posiciones en la parrilla.

La escudería explicó que la decisión es consecuencia de los problemas acumulados desde el comienzo del campeonato. La primera unidad electrónica de Norris quedó inutilizada tras la avería sufrida en China, que incluso le impidió tomar la salida de la carrera. La segunda, instalada en Japón, tuvo que retirarse inicialmente por problemas detectados durante los entrenamientos libres y, aunque pudo repararse después, volvió a sufrir un fallo definitivo en la segunda sesión libre del Gran Premio de Mónaco.

Desde entonces, Norris ha competido utilizando la tercera y última unidad permitida por el reglamento. Sin embargo, Mercedes-AMG High Performance Powertrains ha desarrollado una nueva versión de la electrónica con diversas soluciones para mejorar su fiabilidad, una evolución que McLaren considera demasiado importante como para seguir retrasando su estreno.

McLaren elige Spa para minimizar el impacto

La elección del circuito tampoco es casual. Desde McLaren consideran que Spa-Francorchamps es uno de los mejores escenarios del calendario para asumir una penalización de este tipo, gracias a las mayores oportunidades de adelantamiento que ofrece el trazado belga en comparación con las dos siguientes citas del campeonato, Hungría y Zandvoort.

Además, el objetivo del equipo es que esta cuarta unidad electrónica acompañe a Norris durante el resto de la temporada, reduciendo al máximo el riesgo de nuevas averías y evitando futuras sanciones relacionadas con la unidad de potencia.

El movimiento también permitirá al británico beneficiarse de las últimas mejoras de fiabilidad introducidas por Mercedes, que ya habían empezado a utilizar otros equipos clientes semanas atrás. McLaren era la única escudería motorizada por la marca alemana que todavía no había incorporado esa especificación, principalmente por una cuestión de planificación y kilometraje de sus componentes.

Así, el fin de semana de Spa comienza cuesta arriba para Norris, que tendrá que protagonizar una remontada el domingo si quiere mantenerse en la pelea por un campeonato en el que cada punto puede resultar decisivo.

Te interesará: Fórmula 1 Cinco cosas en las que fijarse en el GP de Bélgica de F1