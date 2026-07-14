Cadillac F1 elige a un joven piloto de 16 años para desarrollo en el simulador

Los simuladores se han vuelto una pieza cada vez más central en el desarrollo de los equipos de Fórmula 1, porque es a través de estas herramientas como se validan y prueban las actualizaciones después de haber sido estudiadas en CFD y en el túnel de viento.

El aspecto más importante sigue siendo el de la correlación: los modelos construidos en la fábrica deben coincidir con lo que sucede en pista; de lo contrario, todo el trabajo pierde valor.

Aunque este año los reglamentos han cambiado de forma bastante profunda, las escuderías parten, en cualquier caso, de una base ya conocida. Como contamos en invierno, el trabajo de las temporadas anteriores nunca se tira a la basura. Al contrario, los equipos lo usan como referencia para entender cómo se modificará el panorama técnico y desde ahí empiezan a introducir las primeras variaciones.

Está claro que, carrera tras carrera, se intenta afinar los modelos con los datos reales de la pista, pero este proceso es mucho más complejo para quien simplemente no disponía de ellos, como Cadillac. Partiendo de una hoja en blanco, la escudería estadounidense debe construir desde cero un bagaje técnico en el que basar el desarrollo, y la parte más difícil es, precisamente, crear esa correlación que los otros equipos ya han consolidado con el tiempo.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Claramente, los pilotos oficiales no pueden estar siempre presentes en el simulador, tanto por los compromisos fuera de los fines de semana de carrera como porque el calendario está ya extremadamente congestionado. Esto limita su contribución a la evaluación de las novedades más relevantes y al afinado del set-up antes del fin de semana. Por eso, cada escudería recurre a pilotos reserva dedicados al desarrollo, sobre los que recae la mayor parte del trabajo en el simulador.

Muchas escuderías de Fórmula 1 tienen pilotos compitiendo en el WEC o en la Fórmula E. En Red Bull, por ejemplo, trabaja en el simulador Jake Dennis, campeón del mundo de Formula E, mientras que Ferrari puede contar con Antonio Giovinazzi, campeón del mundo de resistencia, y con Norman Nato, procedente de la categoría eléctrica. Es un mundo mucho más amplio de lo que parece, hecho de competencias transversales que enriquecen el trabajo en el simulador.

En el caso de Cadillac, el panorama es aún más intrincado, porque el simulador se encuentra en la base estadounidense de Charlotte y, desde el punto de vista logístico, no siempre es posible confiar en los pilotos oficiales. Por tanto, no sorprende que el equipo haya reunido un grupo bastante amplio de pilotos reserva y dedicados al desarrollo, compuesto por Guanyu Zhou, Colton Herta, Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud y Charlie Eastwood.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El hecho es que una parte de estos pilotos está compitiendo en otras categorías, por lo que la escudería también ha valorado otras oportunidades en el mercado estadounidense, para afinar aún más sus modelos garantizando cierta continuidad al trabajo en el simulador. Esa figura ha sido identificada en Aiden Price, joven piloto americano de 16 años que en la primera parte de la semana apoya a General Motors en la mejora del simulador para varias categorías, incluida la F1.

Además de competir en algunos campeonatos estadounidenses, Price también tiene un simulador en casa. Los equipos a menudo implican a pilotos jóvenes en el desarrollo, sobre todo a nivel de Fórmula 2 y Fórmula 3 para acumular experiencia, y no es ningún secreto que hay equipos que también han recurrido al mundo de los eSports, como Red Bull, con Rudy Van Buren, que durante años ha contribuido al desarrollo.

En concreto, el trabajo de Price es sobre todo el de apoyar a los pilotos que luego deberán ocuparse del desarrollo del monoplaza, realizando lo que podemos considerar el trabajo preparatorio. Su tarea principal es ayudar a los ingenieros en la construcción y la comparación de los modelos, como los relativos a los neumáticos, rodando con tiempos no lejanos a los de los pilotos de referencia.

Aiden Price, piloto de simulador de Cadillac F1

Es evidente que para realizar un simulador no basta con comprar una estructura y montar encima un chasis: hace falta sobre todo la parte más compleja, es decir, el desarrollo de los componentes de software que permiten hacerlo lo más cercano posible a la realidad.

Claramente, cuando se habla de preparación del set-up, entran en juego pilotos con mucha más experiencia, fundamentales sobre todo durante los fines de semana para replicar en el simulador los problemas encontrados en pista y proponer soluciones concretas. Pero lo que realmente llama la atención es cuánto mundo hay detrás de un solo simulador, cuántas figuras diferentes contribuyen a hacerlo funcionar como un verdadero laboratorio técnico.