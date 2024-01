Análisis F1: ¿ha hecho Norris lo correcto al renovar con McLaren?

La lealtad es loable, pero no garantiza en absoluto el éxito en la Fórmula 1. Lando Norris quiere ganar títulos mundiales y ha demostrado tener potencial para ello. Por lo tanto, su extensión de contrato para permanecer en McLaren no se debe principalmente a la sensación de que necesita pagar una deuda a un equipo que lo reclutó como piloto junior en 2017, y que le dio una oportunidad en la máxima categoría dos años después. En cambio, ha renovado porque siente que McLaren ofrece una ruta realista hacia el éxito.

Los términos del nuevo contrato del piloto inglés no han sido revelados. Esto puede deberse a que contiene cláusulas de ruptura, por lo que la fecha de finalización no es algo fijo. O tal vez sólo se añaden dos años a su anterior acuerdo, hasta 2027, por lo que McLaren no quiere exaltarse sobre un compromiso más corto en esta ocasión (el anterior acuerdo era de 2022 a 2025). Si esto último es cierto, indica que Norris cree que permanecer en Woking es la mejor opción por ahora, pero no necesariamente le llevará hasta la gloria del título.

El propio Norris admite que es poco probable que ganar el Mundial con McLaren llegue antes de 2026. "Para ganar una carrera, estamos lo más cerca que hemos estado nunca desde que estoy aquí, y por muchos, muchos años. Pero luchar por un campeonato es un paso más grande... Para el campeonato, por mucho que me encantaría decir [que se puede luchar] en los próximos dos años, 2026 será una oportunidad para todos en la parrilla. Así que esa es la gran incógnita".

A sus 24 años, todavía hay tiempo de sobra para que se reanuden los rumores que vinculan al de Bristol con Red Bull. Pero con su cotización tan alta, y estando tan arraigado en McLaren, arriesgarlo todo a corto plazo intentando desbancar a Max Verstappen de una posición similar no es del todo atractivo. Y si Norris no hubiera acordado una extensión de contrato y por lo tanto hubiera quedado libre para 2026, se habría estado moviendo en la víspera de un cambio reglamentario importante. En un momento en el que el equipo de las bebidas energéticas dará un paso de gigante al estrenar su propio diseño de motor, no hay garantías de que la jerarquía actual de la Fórmula 1 siga siendo tan intocable para entonces.

"Creo que es un momento muy, muy bueno para firmar un nuevo contrato, especialmente cuando van a venir un par de años en los que las cosas empezarán a volverse un poco más locas con los contratos de los demás, con la gente cambiando de equipo y cosas por el estilo", señala Norris. "Entrando en el 2026, y en esos años con nuevas reglas, no es algo en lo que yo o la escudería queramos pensar o centrarnos, o gastar tiempo en un par de años tan importantes".

Norris también ha sido considerado como un sucesor realista de Lewis Hamilton en Mercedes. El siete veces campeón del mundo renovó hasta finales de 2025. Y en Ferrari, que se adelantó 24 horas a McLaren, Charles Leclerc también ha acordado una extensión "multianual", igualmente vaga. El otro destino plausible para Norris habría sido Aston Martin. Se sabe que, durante 2023, los ejecutivos del equipo de Silvestone tantearon el terreno con Norris y Leclerc para ver si algún día considerarían sustituir a Fernando Alonso, o formar equipo con él, en caso de que Lance Stroll dejara paso.

Esas son las opciones viables para Norris. Sin embargo, podría decirse que ninguna ofrece un motivo tan grande para el optimismo como McLaren en estos momentos. Después de dos años en el desierto, Mercedes debe ir a por todas en 2024 para asegurar que sólo ha experimentado un doloroso bache en lugar de una caída en desgracia. Ferrari ha sufrido una fuga de cerebros (sobre todo la de Laurent Mekies, nuevo director de Racing Bulls; y de David Sánchez, fichado por los de Woking). Fred Vasseur ha dejado claro que su proceso de contratación se alargará debido a la expiración de los contratos y a los periodos de 'gardening', que retrasan la incorporación de los nuevos fichajes. En resumen, se espera que la sequía de Maranello continúe.

La comparación más cercana viene con Aston Martin. Al igual que McLaren, han invertido mucho en su infraestructura y han atraído a talentos técnicos de Red Bull. Ahora cuentan con su propio túnel de viento y una nueva fábrica, mientras que su propietario, Lawrence Stroll, trabaja para impulsar el equipo hacia el éxito. Pero el proyecto es, en el mejor de los casos, tan convincente como el de McLaren, si no un poco menos.

El resurgimiento de los de Zak Brown a mediados de 2023 fue extraordinario. El nuevo director del equipo, Andrea Stella, señaló en la presentación del MCL60 que no se habían alcanzado los objetivos de desarrollo en invierno y que se avecinaba un periodo complicado. La sinceridad fue refrescante. No hubo ningún intento de engañar a la gente. Stella también identificó lo que había que cambiar, por lo que renovó el equipo técnico para erradicar cualquier complacencia en la cúpula y promovió una mentalidad ganadora.

Esto permitió a McLaren transformar su temporada, pasando de ser un equipo que sumó cero puntos en las dos primeras carreras a emerger como la amenaza más consistente y creíble para Red Bull. Esto se produjo cuando Aston Martin perdió el rumbo en el desarrollo del AMR23. Las mejoras del monoplaza de McLaren que apuntalaron su repunte se concibieron al completo con el antiguo túnel de viento, y antes de que llegaran las nuevas contrataciones. Sin las mejoras, Norris posiblemente se habría quedado a medio camino.

"Realmente quiero ser campeón del mundo", explica Norris. "Por supuesto, en los últimos años ha habido muchas dificultades. Aun así, lo he disfrutado; siempre me ha gustado estar donde estoy y trabajar con la gente con la que he trabajado. Pero de vez en cuando te surge la duda de si éste es el lugar adecuado para alcanzar ese objetivo. En el fondo de mi cabeza, de vez en cuando pensaba, '¿estamos mejorando tanto como siento que deberíamos, me estoy dando las mejores oportunidades?'... Pero con cómo dimos la vuelta a las cosas el año pasado..."

Eso es lo que McLaren podría lograr con las herramientas que ya tiene a su disposición. Pero el techo debería estar aún más alto. En lugar de depender del alquiler de las instalaciones de Toyota en Colonia, el nuevo túnel de viento del Centro Tecnológico de McLaren se ha completado y calibrado para empezar a influir en las actualizaciones que llegarán al monoplaza de 2024.

A partir del 1 de enero, David Sánchez pudo empezar oficialmente su nuevo trabajo en McLaren. También lo hizo Rob Marshall, el antiguo jefe de ingeniería de Red Bull, que se incorporó como director técnico de ingeniería y diseño en otro golpe de efecto. Dados los dilatados plazos de desarrollo y fabricación del nuevo coche, que saldrá a rodar para los test de pretemporada en Bahrein, habrá un desfase de seis meses antes de que su influencia se deje sentir de verdad. Pero ambos cuentan con un currículum estelar y una gran experiencia.

Dado que McLaren todavía no está funcionando a su máximo potencial, no es de extrañar que Norris -como el resto del paddock sea tan optimista sobre el futuro de McLaren como siempre lo ha sido. "Definitivamente siempre he querido estar convencido de que McLaren es mi futuro... Especialmente con la forma en que dimos la vuelta a las cosas el año pasado, y con lo que sabemos, todavía podemos lograr y hacer aún más cosas que vienen en nuestro camino. En términos de personal e infraestructura, todavía hay cosas que están entrando", sigue Norris.

"Soy parte de la familia y me emociona formar parte de ella, especialmente en la trayectoria en la que nos encontramos. Creo que ha sido el factor más importante de todo esto, y me emociona ver adónde nos lleva. Ahora, ¿dónde tengo más confianza en poder lograr un Mundial de F1? Si me hubieras preguntado a principios del año pasado, quizás no habría sido McLaren. Pero ahora creo que tengo más confianza que nunca en decir que va a ser McLaren".

Aunque ciertamente hay un elemento poético en la decisión de Norris de permanecer fiel a McLaren, esa lealtad es efectivamente poco más que un elemento secundario para un piloto con una carrera finita y la urgencia de ganar campeonatos. Afortunadamente, permanecer en el equipo inglés es también la opción pragmática, ya que parece estar firmemente en el camino correcto.