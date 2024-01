Norris explica por qué se queda en McLaren F1 y no va a Red Bull

El británico consiguió llegar a un acuerdo con McLaren para alargar su contrato para más allá de 2026, aunque no se reveló la duración exacta, y eso se produjo justo en medio de todo el interés que tenían en su firma escuderías como Red Bull o Audi.

Lando Norris renueva con McLaren en la Fórmula 1: Fórmula 1 Norris renueva su contrato con McLaren F1 por varios años más

Sin embargo, aunque Lando Norris no negase que hubieran conversaciones con otros equipos, como precisamente los de Milton Keynes, lo que, según él, es una práctica habitual, tenía claro que solo creía realmente en un futuro con los de Woking: "Todo el mundo habla con todo el mundo, y todos los pilotos hablan con todos los equipos".

"No se trata solo de resolver contratos. Es, qué puede ofrecerte una escudería y qué puede ofrecerte otra, y cosas así", dijo tras anunciar su renovación. "Es lo mismo con todos los pilotos, todo el mundo habla con todos los equipos sobre lo que podríamos hacer algún día, pero nada fue a más que eso, así que se cerró bastante rápido".

"Y, por supuesto, tan pronto como empiezas a recibir algunas de esas preguntas, y veo muchas, entonces tienes conversaciones internas con Andrea [Stella, director de McLaren] y Zak [Brown, CEO de la empresa], y todos aquí en McLaren", continuó. "Entonces empiezas a hablar de tus cosas y quieres acabar con algunos de esos rumores, porque no es algo bueno para la escudería".

Firma anticipada del contrato de Lando Norris en F1

La decisión de Lando Norris de ampliar su contrato ahora es interesante porque, con un acuerdo hasta 2025 asegurado, podría haber esperado más tiempo para ver cómo la competitividad de McLaren avanza este año. Sin embargo, al explicar por qué dio el salto antes de tiempo, dijo que continuar con el equipo que se ha convertido en su "familia" era una obviedad teniendo en cuenta la trayectoria que siguieron juntos.

A la pregunta de por qué hizo ese trato ahora en lugar de esperar, el británico explicó: "Porque puedo, porque estoy en una buena posición, no es algo de lo que quiera preocuparme en los próximos años. Obviamente, siempre se ha hablado de nuestro futuro, y creo que es un momento muy, muy bueno, sobre todo cuando va a llegar un par de temporada en las que las cosas empiezan a ponerse un poco más locas con los contratos de los demás".

"Y la gente cambiando de equipo, y cosas por el estilo. Entrando en el 2026, y en esos años con nuevas reglas, no es algo en lo que yo o la escudería queramos pensar o centrarnos, o gastar tiempo en un par de años tan importantes", expresó el inglés. "Me siento cómodo, estoy contento donde estoy, y el equipo está contento conmigo, así que es una decisión fácil".

Lando Norris también explicó que el hecho de que mostrara su fe en McLaren también serviría para elevar la moral de todos, y acabar con el daño que podrían causar los rumores: "Estoy seguro de que cuando trabajas aquí y tienes a uno de tus pilotos, y lo ves vinculado a otros equipos, quizá no es fácil de ver, así que creo que, por mi parte, a todos aquí en McLaren, le doy un poco más de confianza en mí"

"Demuestra mi confianza en la escudería, creo que eso es lo más importante, es lo que más me alegra de haber firmado el contrato, ahora están aún más seguros de que estoy comprometido con el equipo, y que he elegido McLaren en lugar de Ferrari, Red Bull, Mercedes o cualquier otro", dijo. "Ahora tienen la seguridad de que he elegido McLaren por encima de ellos, así que creo que es más por ellos que por mí, y todas esas cosas, pero disfruto viendo los rumores y las conspiraciones de vez en cuando".

