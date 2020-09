El pasado fin de semana en Monza, las opciones de victoria de Lewis Hamilton se vinieron abajo cuando fue sancionando con un Stop&Go de 10 segundos por entrar al pitlane cuando estaba cerrado.

Hamilton admitió que no había visto las luces intermitentes que advertían que el pitlane estaba cerrado, mientras que el equipo Mercedes tampoco se percató de los mensajes de advertencia publicados en las pantallas de la FIA.

Ese error abrió el camino para que Pierre Gasly consiguiera su primera victoria en la Fórmula 1.

Analizando las circunstancias que rodearon ese crucial error en boxes, el director del equipo AlphaTauri, Graham Watson, ha desvelado que puso en marcha un sistema de voz especial en su equipo hace varios años para evitar que cometieran el fallo que cometió Mercedes.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com donde cuenta la intrahistoria de la victoria de AlphaTauri, Watson explica quién es el responsable de hacer que no se pierdan ningún mensaje de la FIA.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

"Supongo que Mercedes no tiene nada similar, porque de lo contrario lo habrían sabido", dijo. "Pero en nuestro muro de boxes hace unos tres años incorporé una voz en off computarizada para todos los mensajes de la FIA".

"Así que cuando la FIA –ese mensaje aparece en la pantalla 3– dice 'el pitlane está cerrado', escucho una voz por ordenador diciéndomelo. Es una mujer, la llamo 'la rubia americana', por el acento. Ella dijo 'el pitlane está cerrado".

"Los ingenieros decían que podíamos meter a Daniil [Kvyat] durante el coche de seguridad, y yo empecé a gritar 'no, no entres, no entres, no entres'. Y todos me miraron, y dije 'la entrada al box está cerrada, la entrada al box está cerrada'. Así que nos quedamos fuera. Entonces vi a Hamilton entrar. Yo estaba como '¿la he jodido, como director deportivo, he cometido un gran error aquí?'. Porque un equipo como Mercedes no comete este tipo de errores".

"Entonces miré la pantalla de nuevo. 'No, no, 100% chicos, no entréis. Tenéis que seguir fuera".

Mercedes dijo que después de su error en el Gran Premio de Italia estaba pensando en incorporar cambios en su software del pitlane para asegurarse de no perderse mensajes similares en el futuro.

