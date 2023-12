Alpine F1 fue "valiente" con su plan en el motor Renault

El departamento de motores Renault en Viry se arriesgó con el RE22 el pasado año, basándose en que podría ganar rendimiento antes de que se congelara su especificación, y después tratar los problemas de fiabilidad con correcciones aprobadas por la FIA si fuera necesario. Sin embargo, en 2023, estaba claro que el RE23, sin notables cambios, seguía estando por detrás de sus rivales en unos 20 o 30 CV de potencia.

Con el respaldo de la federación internacional, este verano se hicieron esfuerzos para obtener apoyo para un programa de actualización que habría puesto a Renault a la par con los otros fabricantes para los dos últimos años de la actual normativa, es decir, para 2024 y 2025.

No obstante, ese plan se abandonó y, en efecto, Renault aceptó su déficit para las dos próximas campañas y pasaron a centrarse plenamente en el desarrollo de un nuevo motor para la normativa de 2026. Cuando se le preguntó al director técnico de la escudería, Matt Harman, si esa desventaja era frustrante para la parte del chasis, negó que ese fuera el caso.

"Yo no diría frustrante", afirmó. "Creo que lo hemos intentado, pienso que es importante que intentemos estas cosas. Al final, tenemos la tecnología y la capacidad para poner la unidad de potencia donde nos gustaría, simplemente se nos acabó el tiempo con el RE22".

"Fuimos muy valientes con ese motor. Vale, está un poco por detrás de donde nos gustaría que estuviera, pero antes estaba muy por detrás, y dimos un gran paso, aunque no llegamos lo suficientemente lejos", continuó uno de los máximos responsables del conjunto galo. "Y no podíamos tomar más riesgos de los que tomamos, hubiera sido bueno tenerlo desbloqueado por un tiempo solo para hacerlo de nuevo".

"Sin embargo, al final, creo que también es importante señalar que tenemos otra unidad de potencia que hacer en este momento", aseguró Matt Harman. "Ese es un gran foco para el equipo, y ahí es donde vemos nuestro futuro. Así que creo que tomamos una decisión al final, en realidad, para centrarnos en el futuro".

"Nos ocuparemos de esta unidad de potencia durante los próximos dos años intentando eliminar algunas de sus pérdidas y hacer todo lo que podamos dentro de la normativa", comentó el británico, quien admitió que el equipo no siempre hizo lo suficiente en 2023 para optimizar el A523 para los circuitos de alta velocidad.

"Todos habéis visto los números, hemos declarado el delta que tenemos", dijo. "No se trata solo del déficit de la unidad de potencia. Si nos fijamos en Monza, y vemos cómo nos comportamos allí, no fue un buen fin de semana para nosotros, no esperábamos estar allí. Conocíamos el delta de rendimiento de la unidad de potencia antes de ir, pero no esperábamos estar en esa posición".

"Y eso nos dice que no hicimos lo suficiente en el chasis para complementar la unidad de potencia y sacar lo mejor de ella, eso es algo que hemos aprendido para Las Vegas", explicó antes de añadir. "Tenemos que hacer algunos compromisos, por supuesto, tienes que volver a optimizar tu coche en una zona diferente. Creo que se pueden hacer muchas cosas, y no pienso que hayamos hecho lo suficiente en algunos de los circuitos donde domina la unidad de potencia".

