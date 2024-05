"¡Tanto estrés para nada!" Alonso creía haber acabado 10º en Mónaco F1

El piloto de Aston Martin pasó gran parte de la carrera del GP de Mónaco haciendo trabajo de equipo para crear un hueco con Lance Stroll, que el canadiense podría utilizar para quitarse los neumáticos medios y conservar su posición.

Fernando Alonso entendía que eso era para sumar que Strollo fuera décimo y sumara el punto final y, cuando su compañero pinchó su neumático trasero izquierdo al tocar el muro en la entrada a la Nouvelle Chicane, el español creyó que la responsabilidad era suya para llevarse ese punto de la décima plaza.

Eso le llevó a defenderse con éxito del perseguidor Daniel Ricciardo, a pesar de estar lastrado por unos neumáticos medios desgastados que había sido capaz de aguantar hasta el final de la carrera, pero luego se enteró de que su esfuerzo no había sido para puntuar.

"Me sentí confuso porque cuando abrimos hueco y Lance estaba delante de mí después de las paradas en boxes, me dijeron: 'vale, nos hemos asegurado el 10º puesto'. Hemos estado haciendo todo esto para ese último punto", explicó Alonso.

"Entonces Lance tuvo el pinchazo, yo dije, 'Oh, ahora yo tengo toda la responsabilidad sobre mis hombros con neumáticos muy viejos para llevar ese punto a casa'. Estuve conduciendo durante 50 vueltas pensando que era 10º".

"Y luego, cuando crucé la meta y me dijeron P11, dije, 'Oh, así que, eh, todo ese estrés para nada'. Pero de todos modos, me mantuvo vivo".

"No sé por qué ocurrió. Cuando salió la bandera roja, Lance era P10, yo P12. Y luego en un momento dado reinstalaron a Sainz en P3, así que estábamos 12º y 14º, deberíamos estar 13º y 14º, pero Lance estaba delante de Daniel que no sé por qué estaba entre nosotros".

"Así que no sé en qué posición empecé, y no sé en qué posición estaba compitiendo".

El asturiano consideró que la bandera roja, que impidió una batalla estratégica ya que muchos pilotos no tuvieron que hacer parada al haber cambiado las gomas durante la interrupción, les perjudicó.

"En nuestro caso ha vuelto a haber muy mala suerte. Creo que no teníamos el ritmo. Ha sido un mal fin de semana, de eso no hay duda. No podemos ocultar nuestro rendimiento, pero tampoco podemos ocultar que hemos tenido muy mala suerte".

"Salimos con neumático duro para ir muy hasta el final y tener una estrategia alternativa. Hubo una bandera roja, así que tuvimos que montar el medio y dar 78 vueltas con el medio, que era una estrategia kamikaze, pero era la única manera de intentar sumar algunos puntos".