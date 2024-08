Alonso bromeó sobre Verstappen: "Es bueno en todo, pero no tanto como yo"

El jueves del GP de Países Bajos de F1 se notó el buen ambiente que reinaba en el paddock tras la relajación durante las vacaciones de verano. El Gran Circo se reunía en Zandvoort y las ruedas de prensa dejaron diferentes momentos divertidos, como el que protagonizó Fernando Alonso en la oficial de la FIA.

Después de que el piloto de NASCAR Carl Larsson asegurara que era capaz de ganar a Max Verstappen en otras categorías de motor a excepción de, evidentemente, la Fórmula 1, le preguntaron a Alonso por sus dotes 'multidisciplinar', tras haber triunfado en Le Mans y de haberlo hecho bien en el Dakar.

"No sé exactamente lo que dijo", contestó primero el asturiano, al que le explicaron la teoría de Larsson. "No sé... Creo que Max también es bastante bueno en GT y apuesto a que es bueno en todo, aunque todavía no tanto como yo", comentó riéndose.

Luego, hablando ya de cómo fue pasar de F1 a por ejemplo IndyCar y luego al Dakar, contestó: "Tienes que adaptarte muy rápidamente a disciplinas muy diferentes: una cosa son las carreras en óvalo, que requieren una técnica y unas habilidades de conducción completamente independientes, y otra el Dakar, ya sabes, pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo durante seis horas dominando el coche. No es fácil adaptarse".

Durante las vacaciones de verano no cesaron los rumores que vinculan a Adrian Newey con Aston Martin, y también por ello interrogaron a Alonso el jueves en Zandvoort.

¿Qué nivel de confianza tienes en que Adrian Newey vaya a Aston Martin? Le preguntaron. "Lo mismo que cuando en Mónaco me desperté un día y a las 12 del mediodía en teoría era la rueda de prensa del fichaje por Ferrari", contestó con cierta sorna. "Quiero decir que hay rumores, ya sabes. Pero tenemos tantas cosas y tantos problemas que resolver y conseguir que el coche rinda al máximo que no podemos distraernos cada fin de semana pensando en dónde irá cada uno".

Valorando lo que supondría la llegada del genio, admitió que sería muy positivo, pero de momento preiere esperar: "Para mí ya es un privilegio que se relacione a Aston Martin y Adrian Newey. Ya sabes, esa combinación, solo por leerlo, es un privilegio y me siento honrado de ser parte de Aston Martin. Si algún día pasa, seré feliz, pero no pued soñar o no puedo seguir pensando en cosas que no están en el presente".