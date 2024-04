Alonso dice que ahora mismo fichar por Mercedes F1 "no es tan atractivo"

Los rumores sobre el mercado de fichajes de la temporada 2025 de Fórmula 1 comenzaron incluso antes de que arrancara la primera carrera del presente curso, cuando Ferrari anunció la contratación de Lewis Hamilton doce meses antes de que el heptacampeón se vista de rojo. Uno de los afectados de todas esas noticias sobre posibles movimientos es Fernando Alonso, al que se le relacionó con Red Bull y Mercedes, además de la posibilidad más lógica que es la renovación con Aston Martin.

Aunque el español aseguró que esperará hasta el verano para tomar una decisión sobre su futuro, en el que no descarta colgar el casco, con las palabras de Christian Horner sobre la extensión de su acuerdo con Sergio Pérez, parece que la puerta de los campeones del mundo de constructores se cierra. Por lo tanto, tan solo quedaría la posibilidad de unirse a los de Brackley.

Sin embargo, Fernando Alonso no está muy interesado en unir fuerzas con Toto Wolff, y tras superar a sus dos pilotos en el Gran Premio de Japón, dijo a Sky Sports F1: "Me he divertido mucho y he tenido uno de mis mejores fines de semana en términos de pilotaje, estoy a 44 segundos del líder, así que [Mercedes] no me parece tan atractivo".

"Mercedes está detrás, así que no es tan atractivo para mí", afirmó sobre la escudería que debe buscar al recambio de Lewis Hamilton para acompañar a George Russell en la temporada 2025 de Fórmula 1, con lo que cada vez más se acerca a la renovación con los de Silverstone para probar suerte en la que sería su tercera campaña de verde en caso de seguir compitiendo.

Entonces, Andrea Kimi Antonelli podría ser la mejor opción, y al director del equipo alemán se le preguntó sobre si, viendo el rendimiento del W15, lo más lógico era ascenderlo desde la Fórmula 2: "Creo que se puede ver desde varias perspectivas, pienso que estamos en una fase de reconstrucción. Hay que reconocerlo ahora que llevamos tres años con este reglamento".

"Tenemos que hacer las cosas de forma diferente a como las hemos hecho en el pasado sin tirar por la borda lo que creemos que es bueno en nuestra forma de operar. Y reconstruir...", dijo con alguna duda. "Podría significar poner a un piloto joven y darle una oportunidad con menos presión que luchar por victorias inmediatamente, o poner a un piloto más experimentado en el monoplaza que pueda ayudarnos a salir de la actual situación de rendimiento".

