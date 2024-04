Mercedes F1 cree tener la solución a sus problemas tras Japón

El fabricante alemán afrontó un difícil inicio de temporada 2024 de Fórmula 1, en la que su monoplaza se mostró prometedor, pero también con algunas debilidades que impidieron a Lewis Hamilton y George Russell terminar las carreras más arriba. En particular, Mercedes buscó respuestas sobre por qué su W15 no funciona tan bien como esperaban en las curvas de alta velocidad.

Parte de la investigación inicial se centró en la correlación entre las cifras de carga aerodinámica que sus simulaciones en el túnel de viento y CFD dicen que deberían producirse y lo que están encontrando en la vida real. Dedicaron muchos esfuerzos a intentar comprender mejor el fenómeno que podría explicar la falta de carga aerodinámica, pero un análisis más profundo reveló que había algo más, y creen que la falta de ello se produce como se predijo, aunque no aporta ningún beneficio al rendimiento.

Al parecer, este descubrimiento cambió la mentalidad del equipo, que cree que el contratiempo podría estar más relacionado con la mecánica que con la aerodinámica, lo que llevó a probar diferentes configuraciones durante el pasado Gran Premio de Japón. Cuando Motorsport.com preguntó a su director, Toto Wolff, sobre eso, dijo: "Estamos midiendo la carga aerodinámica con nuestros sensores, y nos dice que tenemos 70 puntos más de carga en una curva en particular en Melbourne con respecto al año pasado".

"Sin embargo, en el tiempo por vuelta, no es ni un kilómetro por hora más rápido, entonces, ¿dónde está el problema? Creo que queríamos marcar algunas casillas para entenderlo", aseguró. "¿Hay alguna limitación que hayamos detectado? Creo que sí".

El máximo responsable de Mercedes admitió que la situación era difícil de comprender y sugirió que el equipo no había entendido las cosas tan bien como ahora: "Todo lo que hemos vistos en estos dos años apunta a que debería haber mucha más carga aerodinámica de la que creemos que hay, y ahora hemos medido la carga y está ahí, pero no somos capaces de extraer el tiempo por vuelta que deberíamos y que las simulaciones muestran, no es algo trivial".

Aunque la aerodinámica de Red Bull es la que todos toman como referencia por su dominio, parece que los puntos fuertes de la escudería se ven reforzados por su suspensión, ya que sus sistemas se adaptan a la perfección a las exigencias de los coches actuales con efecto suelo.

Toto Wolff cree que la clave para que Mercedes consiga lo que necesita de su coche está en asegurar que los aspectos mecánicos estén mucho mejor alineados con sus cualidades aerodinámicas: "Creo que el monoplaza es muy complejo para nosotros, donde lo ponemos en términos de equilibrio aerodinámico y mecánico".

"Eso necesita correlacionarse, y hemos seguido una cierta trayectoria en los últimos años. No parábamos de dar vueltas en círculo, y llegamos a un punto en el que dijimos, 'vale, tenemos que hacer algo diferente aquí'", sentenció.

