Red Bull F1 no cederá a la presión de Audi en el mercado de fichajes

La escudería de Milton Keynes todavía tiene un asiento vacante para la temporada 2025 de Fórmula 1, puesto que Sergio Pérez termina su contrato al final de la presente campaña. El mexicano mostró un mejor nivel en el inicio del curso, y tras acabar en la segunda posición en el Gran Premio de Japón, persigue a Max Verstappen en el campeonato.

Sin embargo, Red Bull todavía quiere ver si puede mantener ese estado de forma a largo plazo, después de comenzar a un nivel similar al del año pasado, en donde sufrió una caída del rendimiento y provocó que su futuro se pusiera en duda. El equipo tiene muchas opciones disponibles en caso de que decidan prescindir de sus servicios, puesto que hay muchos pilotos en el mercado que no tienen un contrato para la próxima temporada.

Repasa los contratos de todos los pilotos de Fórmula 1: Fórmula 1 ¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?

Una posibilidad podría ser mantener todo con su sello y ascender a Yuki Tsunoda directamente desde el Visa CashApp RB, puesto que el joven japonés tuvo un buen comienzo de campaña. Sin embargo, Motorsport.com pudo saber que también están evaluando a otros candidatos más experimentados, como Alexander Albon, que está en su lista, pero que parece no ser el favorito porque posee un acuerdo con Williams para el 2025, con lo que deberían desembolsar una cantidad de dinero, aunque como se reveló a principios de este año, los austriacos tienen un opción preferente sobre sus servicios para 2026.

Además de él, Carlos Sainz es uno más serio, con unas impresionantes actuaciones y una victoria que lo convierten en un candidato obvio si Red Bull piensa en algo diferente, pero la situación se complica por el hecho de que el español tiene más ofertas. Algunas fuentes revelaron que en Aston Martin le quieren para estar al lado de Lance Stroll y que lidere a la escudería en la nueva era de reglas técnicas de 2026, en lugar de continuar con Fernando Alonso.

No obstante, Audi también está a la caza de pilotos para su llegada al Gran Circo, y Carlos Sainz es uno de sus principales objetivos desde hace tiempo. La presión de los alemanes para tener a sus miembros es fuerte y no esperarán demasiado, con lo que obligará al resto a darse prisa.

En Red Bull insisten en que no les importa lo que otros quieran, y dicen que se tomarán todo el tiempo que necesiten para asegurarse a la pareja de pilotos ideal para 2025. En declaraciones en exclusiva para Motorsport.com, su asesor, Helmut Marko, dijo: "El mercado de pilotos ha explotado en abril, y normalmente nadie habla de ello en abril".

"Es ridículo, pero no nos lanzaremos a ese juego, esperaremos y veremos, y solo entonces tomaremos la mejor decisión, más adelante", señaló. "No sé lo que está pasando, he oído que Audi está presionando, pero es un poco extraño que un recién llegado presione en el mercado de pilotos".

Mientras que en Milton Keynes esperarán al verano, Sergio Pérez cree que las cosas podrían ponerse en marcha mucho antes, y anticipó que los primeros movimientos en el mercado podrían llegar de forma inminente: "Estoy bastante relajado al respecto. Es mi 14ª temporada en la Fórmula 1 y, venga lo que venga, ya estoy muy satisfecho con lo que he hecho en este deporte, creo que será cuestión de tiempo".

"El mercado de pilotos se está moviendo y en las próximas semanas habrá muchos movimientos, así que espero dentro de un mes saber realmente lo que voy a hacer el año que viene", señaló a Sky Sports F1.

Conoce lo que piensa Sergio Pérez: Fórmula 1 Checo Pérez espera saber su futuro en la F1 "dentro de un mes"

Por su parte, el director del equipo, Christian Horner, dijo que el segundo asiento estaba en manos de Sergio Pérez con casi total seguridad, especialmente si sigue con ese nivel de forma: "Tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Todo el mercado de pilotos parecer que va a ser muy pronto este año y todo el mundo se está apresurando, estamos solo en la cuarta carrera".

"No tenemos mucha prisa, y hay una cantidad significativa de interés en nuestros coches, como era de esperar, pero 'Checo' [Pérez] tiene la prioridad, y todavía van a pasar unos cuantos grandes premios antes de que empecemos a pensar en la temporada que viene", sentenció.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!