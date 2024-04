Mercedes F1 no descarta a Vettel de su corta lista de pilotos para 2025

Después de decir recientemente que tenía cuatro candidatos para reemplazar a Lewis Hamilton a partir de la temporada 2025, entre los que se mencionó a Fernando Alonso, Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli e incluso Max Verstappen, el director del equipo alemán ha añadido más salsa a los rumores al asegurar que tampoco descarta a Sebastian Vettel.

Durante la rueda de prensa de los jefes de equipo en el GP de Japón, Toto Wolff fue preguntado por la longitud de la lista de candidatos para subirse al Mercedes el próximo año y reconoció que "sí" es de máximo tres, aunque cuando le preguntaron por los nombres, se negó a contestar.

Sin embargo, el director de Mercedes sí dejó caer que Vettel, quien se retiró a finales de 2021 de la F1 y que en varias ocasiones ha reconocido que echa de menos a la máxima categoría, todavía no ha sido descartado como sustituto del siete veces campeón del mundo.

"Sebastian es alguien a quien nunca se puede descartar. Creo que su trayectoria es increíble. Y a veces tomarte un descanso también es bueno para pensar lo que es importante para ti y recargar tu motivación", dijo el asutriaco.

Por otro lado, en Mercedes parecen sentir que tienen la sartén por el mango, ya que ahora mismo tienen el asiento más codiciado de la parrilla, al que aspiran una gran cantidad de pilotos, por lo que pueden tomarse las cosas con más calma y ver cómo se desarrolla todo en las próximas semanas, incluso meses, tal y como reconoció Toto Wolff.

"Como he dicho antes, creo que aún no hemos tomado la decisión. Y no es algo que pensemos hacer en las próximas semanas. Sé que el mercado de los pilotos se mueve muy rápido, algunos de los mejores están a punto de fichar por otros equipos, pero nosotros queremos seguir hablando con todos los candidatos y mantener las opciones abiertas".

"Pero en este momento, creo que es demasiado pronto para comprometernos con un piloto, ya sea muy joven o muy experimentado, los próximos meses nos darán más pistas", añadió.

En cuanto a Andrea Kimi Antonelli, el director del equipo de la estrella reconoció que quería tomárselo con más calma, quizá en un intento de quitarle presión al joven talento italiano tras admitir que había pecado de "hablar demasiado" antes incluso de su debut en la Fórmula 2, por lo que no está claro si continúa entre los candidatos reales para ascender en 2025 o si esperarán hasta 2026 o 2027, una decisión que daría sentido a la idea de traer de regreso a la F1 al tetracampeón alemán por varias temporadas como reemplazo de Lewis Hamilton.

Toto Wolff, Director del equipo y CEO de Mercedes-AMG F1 Team Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!