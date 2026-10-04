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GP de Bahrein en Malasia

2026 Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Bahrain
1 oct 2026 - 4 oct 2026
Sepang International Circuit, MY

Formula 1 en DIRECTO: carrera del GP de Bahrein en Malasia (Sepang)

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Lawson, Lindblad, Stroll, Norris y Alonso han puesto duros para intentar llegar hasta el final

Fernando Alonso ha hecho lo mismo, poner duros buscando ir hasta el final

¡Paran a Norris, que iba con neumáticos slicks! Pone un duro para intentar llegar hasta el final

Han entrado Antonelli para poner medios y Verstappen para poner blandos. Realmente han parado todos los que iban con intermedios

¡Safety Car! Y obviamente paran los que iban con intermedios

¡Salida de pista de Valtteri Bottas!

¡Verstappen va a por Antonelli! ¡Luchan los dos primeros!

Empieza a secarse pero aún son más rápidos los intermedios porque hay una parte de la pista mojada

Así fue la salida del GP de Bahrein en Malasia 2026 de F1

 

Se anota un toque entre Leclerc y Hulkenberg en la salida. Parece error del monegasco de Ferrari

Verstappen ha pasado a Russell y se va a por Antonelli

Norris y Alonso siguen rodando a 11 segundos de la cabeza... 

¡Verstappen se acerca mucho a Russell! En juego la segunda posición

Aunque a decir verdad, aún son tiempos buenos los de intermedios, no está todavía la pista para slicks

Ferrari para a Hamilton a ponerle neumáticos intermedios y el inglés cuestiona la decisión. Dice que la pista se va secando, y sabe que tendrá que volver a parar

Norris, Hamilton y Alonso ya a 35 segundos, así que han perdido su ventaja

Leclerc para en boxes. Hamilton ya a 25 segundos de la cabeza, así que incluso cuando cambien neumáticos los Mercedes y Verstappen estarán delante de él

Hamilton ha pasado de 2º a 15º

La gran incógnita es cuánta ventaja lograrán antes de que se seque y tengan que entrar a boxes

Recordemos que Sainz salía 14º. Y claro, los primeros clasificados son los pilotos con intermedios

De hecho Lawson pasó a Verstappen pero ahora el holandés está delante. Sainz también avanza y ya es sexto

Tremenda salida de los Mercedes, y Lawson le lucha la tercera plaza a Verstappen

¡Antonelli líder y Russell segundo! ¡Verstappen salió muy mal!

¡ARRANCA LA CARRERA! ¡EMPIEZA EL GP DE BAHREIN EN MALASIA 2026 DE F1!

Hulkenberg y Stroll también han entrado, así que la parrilla queda con varios huecos

¡ESTO VA A EMPEZAR CON SALIDA EN PARADO!

¡McLaren también cambia a intermedios con Piastri! Norris se queda en pista con slicks, dividen estrategia

Checo Pérez entra al pitlane a cambiar neumáticos blandos por intermedios. Como iba a salir atrás, le daba un poco igual

¡Se anuncia SALIDA EN PARADO! 

Otra vuelta más detrás del coche de seguridad

A Verstappen le preguntan si para a cambiar neumáticos y dice que no, que aún hay spray, que él se quedaría fuera

¡Pierre Gasly se ha salido! Iba con neumáticos blandos

1º Verstappen con intermedios

2º Hamilton con blandos

 

Ojo...

Carlos Sainz con intermedios y Fernando Alonso con medios. El asturiano es el que más se la juega, el resto con slicks va con blandos

Siete pilotos con neumáticos blandos, uno con neumático medio y 14 con neumáticos intermedios

¡OJO que hay neumáticos slicks! Muchos, de hecho, entre ellos los Ferrari, también Pérez y Colapinto

Van a salir todos con neumáticos intermedios, pero veremos en qué vuelta entran a cambiar porque la pista está seca

¡Cinco minutos para el inicio de la carrera! (esperemos)

¡HAY HORA DE SALIDA! A las 16:33h locales, en diez minutos

 

 
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Por: Jose Carlos de Celis

Publicado: