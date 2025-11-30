F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Qatar 2025 con el título en juego
Sigue en vivo y en directo la Carrera del GP de Qatar de F1 2025 en Lusail, en donde Lando Norris tiene el primer 'match ball' para ser campeón del mundo. Todo, con comentarios, fotos, live timing...
Comentarios en directo
Por: Pol Hermoso
Espectáculo de drones en el cielo de Qatar ahora mismo
¡SUENA EL HIMNO DE QATAR EN EL CIRCUITO DE LUSAIL!
Zak Brown: "Los 3 pilotos van a ir a por ello en la primera curva"
Fernando Alonso: "Será difícil, creo que tendremos mucho desgaste todos. Estamos limitados por el desgaste del circuito, no habrá mucha variación de la estrategia"
"La primera vuelta dictará casi toda la carrera, salimos por el lado sucio, así que esperamos perder posiciones por detrás"
¡20 minutos para que se apaguen los semáforos en Qatar!
Los coches ya están colocados en la parrilla
MOMENTO DE HACER CUENTAS Y MATEMÁTICAS
Repasamos todas las combinaciones con las que Lando Norris podría ser campeón hoy en Qatar
¿Puede Red Bull beneficiarse respecto a McLaren con la regla del límite de vueltas? Marko lo analiza
REPASAMOS LA PARRILLA DE SALIDA DE LA CARRERA DE HOY EN QATAR
¡MEDIA HORA PARA QUE EMPIECE LA CARRERA!
Mario Isola, de Pirelli: "Los equipos tendrán que enfocar de manera distinta. Los tres juegos son buenos en esta pista. El medio será el gran protagonista y el blando puede aparecer al final"
"No creo que el undercut no será muy potente hoy. Lo más importante será mantener el aire limpio"
PRIMER CAMPEÓN EN QATAR
Norris hoy puede ser campeón, pero ya hemos tenido el primer título en Qatar. Leonardo Fornaroli se ha corocado campeón del mundo de la F2
Será interesante ver la estrategia que intentará cada equipo con la regla del límite de vueltas del neumático. Se podrá parar a partir de la vuelta 7, pero veremos si los equipos deciden alargar o paran rápido
¡Sale Verstappen a pista! Tiene una tarea difícil hoy en Qatar
Los pilotos empiezan a salir a dar las primeras vueltas para ver el grip del circuito, antes de dirigirse a la parrilla
¡SE ABRE EL PIT LANE EN QATAR!
Norris y Verstappen se han estado lanzando comentarios durante todo el fin de semana. El último fue Max, que respondió al "dice tonterías..." de Norris
Max Verstappen ha cambiado todo el motor por piezas previamente usadas.
No sanciona, porque es un motor previamente usado. ¿Se habrá guardado el motor nuevo de Brasil para la carrera? Sería raro...
Hoy, en Qatar se ha vivido un drivers parade distinto al habitual, parecía más un fan forum. Si os habéis perdido las declaraciones de los pilotos aquí podéis ver el vídeo
Alonso ya está hablando en la drivers parade: "Es sifícil saber lo que pasará, pero el objetivo son los puntos"
¿Habrá choque entre los contendientes?
Fernando Alonso cree que puede haber batalla desde las primeras vueltas
¡UNA HORA PARA QUE EMPIECE LA CARRERA EN QATAR!
Recordemos que hoy hay una norma especial para la carrera. 25 vueltas se pueden dar como máximo, lo que obligará a hacer dos paradas. Aquí podéis ver cómo funciona esa regla
Carlos Sainz: "Estoy contendo de empezar 7º, podemos cerrar un buen finde si salimos bien"
¿Qué pasa con Hamilton?
Analizamos el drama que está viviendo Lewis Hamilton, sobre todo, en este final de temporada. Ya son 3 veces eliminado en Q1 consecutivamente
Norris, sin nervios en su primer 'match ball': "Estoy bien, con ganas de empezar. Tengo que estar centrado"
Hamilton ya habla en la drivers parade: "Han sido momentos muy complicados, pero el apoyo que estoy recibiendo marcará la diferencia. Intentaré remontar y aprender"
Hace unas horas... Alpine ha confirmado que Franco Colapinto volverá a salir desde el pit lane