Jesús Calleja abandona el Dakar 2022 de manera inesperada

El famoso aventurero y presentador de televisión español se había puesto el mono y los guantes para disputar la carrera más dura del mundo del automovilismo por quinta vez desde su debut en 2011 y tras lograr acabarlo por primera vez en 2020. Pero su Rally Dakar 2022 no ha terminado de la forma que él y su copiloto esperaban.

En esta edición, el leonés se había aventurado a correr con un cambio bastante importante respecto a sus anteriores experiencias dakarianas. Después de ponerse al volante de un Toyota Hilux supervisado por el equipo Overdrive, Jesús Calleja se atrevió a probar un Astara –derivado de un Century– preparado por SMC Motorsport.

Pese a contar con un equipo de garantías a sus espaldas, Calleja asegura haber sufrido varias averías desde la etapa 1. Debido a ello, el leonés tomó la decisión de poner punto y final a su Dakar 2022 el miércoles, después de los primeros kilómetros de la etapa 4.

El presentador de televisión y su copiloto, Edu Blanco, grabaron ayer un vídeo que Jesús Calleja ha hecho público en sus redes este jueves por la tarde y en el que ha explicado todo lo sucedido.

Declaraciones de Jesús Calleja tras abandonar el Dakar 2022:

"Se acabó el Dakar para nosotros en esta edición, no se ha portado bien el coche. De cinco etapas, hemos tenido las cinco con problemas. Siempre hay problemas en el coche, entonces ya sabemos casi con certeza que seguirá habiéndolos todas las etapas porque por la razón que sea, el coche ha salido mal, ha salido fallido, ha salido rana".

El leonés también aprovechó la ocasión para dar un agradecimiento público a todos los que le han acompañado durante esta última aventura en Arabia Saudí: "Amigos estoy fuera del Dakar, este coche ha sido una pesadilla, ya me conocéis soy muy optimista siempre, pero de 5 etapas, las 5, el coche dio averias. No ha sido posible disputar ninguna con normalidad. La nula fiabilidad del vehículo nos obliga a abandonar, hoy sólo pude disputar 8 km antes de averiarse de nuevo! Los problemas siempre me hacen más fuerte! Gracias sobre todo a mis amigos los sponsors y a todos vosotros por estar siempre a mi lado! Molais mucho", escribió Calleja.