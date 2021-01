Cristina Gutiérrez abandona el Dakar sin poder empezar la etapa 8

Cristina Gutiérrez estaba completando un Dakar de fantasía en su nueva aventura en la categoría T3 (prototipos ligeros). Pero el sueño se esfumó antes de comenzar la etapa 8, segunda parte de la Maratón, entre Sakaka y Neom (709 km, 375 cronometrados).

Después de llegar a un acuerdo con Red Bull para correr en su equipo junior de off road con el OT3 de Overdrive dos semanas antes de la salida en Yeda, la burgalesa sorprendió a todos al llevarse la primera etapa, repitiendo lo logrado por Jutta Kleinschmidt a principios de los 2000.

Aunque varios problemas, como la rotura de un palier, le hicieron perder el liderato de los T3 ante su compañero de 18 años, Seth Quintero, Gutiérrez se volvió a gustar el domingo, ganando la etapa 7 en su categoría.

Pero una rotura en la caja de cambios de su OT3 #387 en el km 169 del primer enlace (de 226 km) camino al inicio de la octava especial le ha dejado fuera de juego.

Aunque ella y su copiloto, el francés François Cazalet han intentado reparar el problema, han tenido que desistir y esperar la ayuda de la asistencia, lo que les obliga a abandonar la carrera.

No obstante, podrían seguir en la modalidad Dakar Experience, en una clasificación paralela y sin poder luchar por las victorias de etapa, pero pudiendo ayudar a Quintero a ganar la carrera.

"En la autopista de camino a la etapa 8, en sexta, ha habido de repente un ruido de caja de cambios. Hemos intentado ver si nos quedaba una marcha o un piñón para poder seguir en tercera o cuarta, pero está totalmente rota. Me siento un poco con frustración, pero a la vez me quedo con lo positivo de todos estos días, de haber estado ahí, de haberme sentido competitiva, de todo lo que he recibido por parte de mucha gente que me ha enviado mucha fuerza. Si pueden reparar y podemos seguir, intentaré hacer buenos resultados y demostrarme a mí misma que puedo estar ahí arriba", comentó Gutiérrez a Motorsport.com de camino al vivac de Neom.