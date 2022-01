El Dakar quiere seguir adelante: "Vamos a terminar el rally"

Riad.- El gobierno francés dejó claro este viernes a través de su ministro de Asuntos Exteriores que la opción de cancelar el Dakar 2022 sigue encima de la mesa y que, de hecho, ya se lo propuso a los organizadores (ASO) en cuanto se supo de la extraña explosión de un coche de asistencia del equipo Sodicars el 30 de diciembre.

La Fiscalía antiterrorista francesa anunció el inicio de investigaciones propias el pasado 4 de enero, mientras que las autoridades saudíes también aseguran estar analizando todo lo ocurrido. La explosión provocó lesiones en las dos piernas al piloto francés, que fue evacuado a Francia e inducido al coma, antes de ser despertado en las últimas 48 horas.

David Castera, director del Dakar, dejó claro a France TV que no se plantea actualmente parar la prueba y que han reforzado notablemente la seguridad para evitar cualquier tipo de incidente en la segunda semana.

"A día de hoy no, porque la investigación continúa. Y como bien ha dicho el ministro, la pregunta es saber qué ocurrió el pasado día 30. Es la pregunta a la que nos gustaría poder responder hoy por Philippe y por su familia. Hemos implementado numerosas medidas de seguridad adicionales en coordinación con las autoridades saudíes. Es algo que pueden apreciar en el vivac, alrededor del vivac, en las salidas y en las llegadas de la especial… todo ello para mantener un nivel óptimo de seguridad", comentó.

"Nos hacemos muchas preguntas, pero hasta que no obtengamos respuestas, no vamos a sacar conclusiones. De momento vamos a terminar este rally y luego ya veremos".

Castera deja claro que los directivos de ASO están afectados por la situación y que esperan que lo deportivo primer por encima de este desgraciado incidente.

"Siento mucha tristeza. Hace dos días hablé con Philippe. Lo primero que tengo que decir es que es un tipo increíble, me ha impresionado hablar con él. Siento mucha tristeza. Organizamos un evento deportivo cuyo objetivo es disfrutar, vivir la pasión y en ningún caso ser víctimas de atentados, si esa hipótesis se confirmara. Me invade una profunda tristeza y mis pensamientos están con Philippe en todo momento.. Vamos a intentar estar bien y pelear para que el deporte prime sobre todo lo demás", concluyó.

