Benavides, crítico con el Dakar: "Fue muy peligroso para las motos"

La sexta etapa del Dakar 2022 estuvo marcada por la neutralización en las categorías de motos y quads, y la organización decidió contar con los primeros 100,2 km cronometrados. La razón de esto es porque el terreno de los 421 km totales programados estaban impracticables para los pilotos por las fuertes lluvias de los días anteriores.

La seguridad se vio comprometida, por lo que optaron por no arriesgarse e indicaron a las motos regresar al vivac de Riad. El argentino Kevin Benavides habló sobre la decisión y dijo: "Me hubiese gustado correr la etapa entera, pero no en las condiciones que había hoy".

"No entiendo por qué hicieron que saliéramos cuando los coches pasaron ayer y sabían que iban a destrozar el camino, sobre todo los camiones", afirmó el de KTM. "Para las motos es muy peligroso. Nosotros somos los que hacemos el trabajo de abrir pista y tener una etapa así y fue una auténtica locura".

"En el kilómetro 2,9, Ross Branch se ha caído en un bordillo tapado de arena, bastante fuerte, espero que esté bien. Por seguridad han cortado la etapa", explicó Benavides. "También se cayeron cinco o seis pilotos más en los primeros 100 kilómetros, y en una etapa de 400 kilómetros... se iban a ir al suelo 20 pilotos".

"He salido cauto, la moto se movía muchísimo, he intentado ir paralelo a las trazas y evitar las roderas. En el kilómetro 51 he cometido un error, estaba buscando un waypoint que ya había validado, no lo he entendido en ese momento", comentó el argentino.

"En el primer refuelling, en el kilómetro 100, han parado la etapa. Está súper peligroso con zonas con piedra que los coches han dejado muy destruidas", dijo. "Se rueda a velocidad media y es una lotería quedarte encima de la moto, sobre todo en zonas un poco blandas, sin que llegue a ser arena, que los coches van a buscar las zonas duras y debajo de la arena están todas las rocas y escalones duros, muy peligroso".

Luciano Benavides, por su parte, coincidió con la opinión de su hermano sobre el peligro que afrontaron hoy los pilotos de motos y quads: "La verdad que fueron los 100 kilómetros más peligrosos que corrí en mi vida. No sé por qué la organización tomó la decisión de hacer una etapa que ya estaba abierta por los camiones y los autos que han corrido ayer".

El piloto de Husqvarna también afirmó:"Era una locura. Fue como jugar a la ruleta rusa con cinco balas puestas. Era obvio que si seguíamos, más gente se iba a caer".

Uno de los que sufrió las consecuencias fue el argentino Manuel Andújar, ganador del Dakar 2021 en quads, que se vio obligado a abandonar y tuvo que ser retirado en helicóptero, aunque sin lesiones graves tras un accidente al pasar por la huella de un camión.

Información adicional cortesía de Shakedown