¿Por qué Sainz y Cruz perdieron media hora en la etapa 3 del Dakar?

La pareja española de MINI X-Raid no tuvo una jornada sencilla en la etapa 3 del Dakar 2021. El primero de los dos bucles que tendrá la 43ª edición del rally (el segundo será en la etapa 9, Neom-Neom) constaba de 630 km, 403 de ellos cronometrados, en torno a Wadi-Ad-Dawasir

Carlos Sainz y Lucas Cruz arrancaron en tercer lugar la especial, por detrás de Stéphane Péterhansel y Nasser Al Attiyah, que había ganado el lunes de Bisha a Wadi-Ad-Dawasir. Los españoles, ganadores del Dakar 2020, atraparon a su compañero ya en el km 88, después del pinchazo del neumático delantero izquierdo del francés en el km 15.

Aunque le superaron en pista antes del km 137, poco después la compleja navegación de este Dakar castigó con dureza a la pareja española.

Ya el lunes, en el briefing habitual de cada jornada a las 20.00 hora local, David Castera, director del Dakar, avisó a los pilotos de que el viento soplaría intensamente todo el día y que habría pistas poco visibles (incluso "invisibles) y que tuvieran cuidado con los CAP (rumbo expresado en grados, de 0º a 359º).

En una zona de pistas arenosas y sinuosas dentro de un plateau más o menos ondulado, en el km 156, validaron el punto siguiente al que estaban buscando en ese momento y eso les descolocó por completo. Así, hasta que lograron rehacerse y entender qué había pasado, perdieron más de 30 minutos.

En el roadbook –al que ha tenido acceso Motorsport.com– se leía en el km 154,05 (tras validar el WP41, de tipo seguridad) "dirección 170 y a 500 metros, CAP/rumbo medio de 155". Luego, en el 155,89 se indicaba un fuerapista en dirección 210 (con peligro 1 y malas ondulaciones) tras dos pistas a la izquierda.

El problema llegaba 740 metros después, que para desbloquear el WP42 (de tipo C, control, se valida en 300 metros desde su centro) en el km 156,63 había que "retomar pista en dirección 285".

"Íbamos por la pista y había un cambio de rumbo, a un rumbo medio [CAP Moyen, es decir, rumbo medio en los siguientes kilómetros], nos hemos desviado un poco a la izquierda con tan mala suerte que hemos validado el punto siguiente del que nos tocaba validar. A partir de ahí no entendía nada, no sabía dónde estaba, hemos empezado a seguir trazadas para intentar ubicarnos", explica Lucas Cruz, copiloto de Sainz.

"Y cuando nos hemos dado cuenta cuál era el error hemos vuelto, hemos validado el punto anterior y hemos continuado. Al final hemos tenido también un pinchazo, día completo, pero cosas del Dakar...".

Por su parte, Sainz, visiblemente contrariado, añadió: "No ha sido un buen día, no sé… de alguna manera Lucas perdió un Way Point, pero dijo que estábamos en otro… fue un gran problema para nosotros".

"No ha sido nada sencillo. Perder hoy más de media hora es realmente mucho. Es una pena, pero es lo que hay."Recuperar media hora es bastante complicado. Pero tenemos que seguir, mantener la cabeza baja y tratar de apretar para ver qué puede ocurrir, porque la carrera es muy larga".

"Veremos si les pasa algo a los demás, porque, si no, no puedes recuperar tanto tiempo. Pero el Dakar es así y todo puede pasar hasta el último kilómetro. La labor de los copilotos es difícil e ingrata, pero somos un equipo y perdemos y ganamos juntos. Lucas y yo vamos a seguir dándolo todo".

Finalmente, el #300 se dejó en meta 31:02, tras haber llegado a perder 33:51 justo después el pinchazo. Aun así, las esperanzas de victoria final, con 9 etapas por delante, una etapa Maratón y una segunda semana que se antoja realmente compleja, siguen vivas.

En la general, Sainz y Cruz son cuartos, a 33:34 de Péterhansel, y a 28:25 de Al Attiyah. Todo por decidir.

