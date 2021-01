Barreda: "Este año hay muchas diferencias cada día; hay que seguir"

El piloto de Torreblanca volvió a sufrir en la etapa 3 del Dakar 2021, después de haber igualado con 25 victorias a Marc Coma como el cuarto que más etapas ha ganado en la historia del rally.

Barreda tuvo que abrir pista este martes, en el bucle en torno a Wadi-Ad-Dawasir, con zonas de trial y rocas, combinadas con dunas y plateau con pistas poco visibles. Como era de esperar, y como ya anunció Toby Price el fin de semana, las diferencias volvieron a ser grandes.

El australiano se llevó su 13ª victoria de etapa en el Dakar, endosando 24:49 a Barreda en meta. No obstante, el español se mantiene dentro del top 10 de la general (8º), a 9:02 de Skyler Howes, nuevo y sorprendente líder, y a 7:19 de Price.

"Hoy ha sido un día difícil porque salíamos delante, abriendo pista, y en la primera parte, con algunos pasos entre rocas complicados hemos perdido algo de tiempo. Luego hemos llegado a la zona de dunas, que eran muy blandas y hacía mucho viento, lo que nos ha complicado la visibilidad. Han llegado más pilotos, el grupo se ha hecho más grande y a partir de ahí hemos ido juntos hasta la línea de meta", resumió Barreda su jornada.

Cuando Motorsport.com le preguntó si la pérdida de tiempo era la calculada según la estrategia que él y Honda están siguiendo estos días, respondió: "Bueno, salíamos abriendo pista y poco más se puede hacer. La verdad es que claro que nos gustaría perder menos tiempo, pero al final hay que tener en cuenta que salíamos primeros y hemos llegado a la línea de meta en el primer grupo con varios pilotos. Estos días las etapas están siendo muy difíciles, con muchas diferencias y es así, hay que aceptarlo, ir día a día y pensar en positivo".

"Es así, es difícil de aceptar, pero es lo que toca este año. Quizás para mí se nota más porque estoy en la punta del baile y un día salgo más perjudicado y al otro saco más provecho. Pero vamos a ver los próximos días si cambia la cosa o cómo funciona".

Por su parte, Brabec, que perdió 21:39 con Price y es 13º en la general, a 12:15 del líder, reconoce que no termina de encontrarse cómodo con la estrategia que está siguiendo.

"El resultado está fuera de control, es como una goma elástica. Es realmente complicado, por supuesto que hay algo de frustración, por supuesto. No podemos lograr volver a entrar en la ecuación, necesitamos averiguar cómo terminar en el top 10, es complicado encontrar ese ritmo y velocidad. Porque sales desde atrás, compites e intentas apretar o no perder mucho en función del día, pero no sé cómo terminar sobre la 7ª posición para estar mejor posicionado", reconoció.

"Está siendo difícil, pero tenemos que encontrar una nueva estrategia, veremos si mañana podemos entrar en el top 10 o algo por detrás, no en las primeras tres posiciones como otros días. La navegación va cambiando de dificultad como una montaña rusa durante la etapa; el terreno, las clasificaciones, el roadbook, todo es una montaña rusa hasta ahora. Es solo el día 3, pero estaría bien saber dónde estamos realmente en la clasificación. Daremos nuestra mejor versión".

Por su parte, Price comentó: "Todo fue bien hoy, sin caídas, la moto rindió bien y pude encontrar un buen ritmo. Es genial ganar otra etapa, pero todo es como un yoyó ahora mismo. Es complicado liderar una etapa desde delante, ya que puedes perder mucho tiempo, y luego tienes que presionar al día siguiente para recuperarlo. Espero que en algún momento tengamos algo de pausa, que la navegación no sea tan dura, y podamos aclarar las cosas arriba. Ahora mismo cada día es crucial y creo que, si seguimos así, la batalla será hasta el último día".

