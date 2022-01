Barreda: "El objetivo es estar ahí cada día"

El Dakar 2022 ya está en marcha y cientos de pilotos buscan la victoria en las diferentes categorías. Uno de los que está persiguiendo su primer trofeo de vencedor en una de las pruebas más exigentes del mundo es Joan Barreda, que acabó en el Prólogo en décima posición, a 3 minutos del ganador, el piloto de GasGas, Daniel Sanders.

El castellonense es consciente de lo que necesita para estar en el mejor lugar posible, y reconoce que ser regular será una de las claves de este Dakar: "Hemos trabajado muy bien este año y el objetivo es mantenerse ahí. Hay que buscar día a día esa sensación".

"También hay que seguir así la primera semana y, a partir de eso, ya se verá, pero es importante no desgastarse tanto porque el movimiento de posiciones de los pilotos hace que pierdas y ganes tiempo. Es recomendable estar en el medio y no cometer errores", afirmó.

Barreda no tuvo el inicio que esperaba, y se encontró con algunos problemas en la 44º edición del Dakar: "Era una etapa muy rápida, pero bastante técnica a la vez, y he salido bastante bien al principio hasta que me he encontrado con el polvo del piloto de delante y he perdido unos segundos".

"Lo importante es que mañana será diferente, tendremos que navegar e ir con el roadbook. Algunos han ido a tope y han seguido las huellas en la arena", explicó el de Honda.

La segunda jornada será la que realmente abra el fuego en la categoría de motos, y Barreda cree que la posición de inicio de las etapas también influirá en el desarrollo de la carrera: "Mañana es probable que estemos en el grupo delantero abriendo pista porque creo que van a ir llamando por orden inverso y el 15º empezará a elegir".

"De momento, es el inicio y mañana tendremos muchos kilómetros por delante, por lo que será clave mantener el ritmo y no cometer errores, especialmente en la navegación, donde creo que estará la diferencia".

Los momentos importantes del Dakar llegarán a partir de la segunda semana de competición, y el piloto español expresó que la etapa maratón (que este año llega antes que nunca, los días 2 y 3) será crucial: "Son como dos etapas, hay que ir día a día, con un buen ritmo y está claro que hoy, pudiendo elegir, cuanto más adelante esté, mejor, pero después afrontaremos días difíciles".

"Mañana creo que es una zona en la que ya hemos pasado, y es difícil, con cañones, y creo que puede dar bastante juego a la navegación. El resto de jornadas, veremos. Me hubiera gustado salir un poco más atrás, pero nunca salen las cosas perfectas", concluyó.