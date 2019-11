Alonso y el Dakar: 'buscando los límites para mejorar'

Era un secreto a voces que se ha confirmado este jueves: Alonso correrá el Dakar 2020. El asturiano lo anunció en un evento en Tarragona antes del Rally RACC de Catalunya-España, donde disputará dos jornadas de test este viernes y sábado.

Y, cuando se le preguntó por qué el Dakar, respondió de manera muy clara: "El programa Toyota Gazoo Racing fue muy apetecible y muy atractivo para mí. Después de la Fórmula 1 comencé a descubrir algunas cosas nuevas en el automovilismo y las carreras más icónicas".

"Empecé en el WEC, ganamos Le Mans dos veces y el campeonato del mundo, y ese sentimiento y esa familia que encontré dentro de Toyota Gazoo Racing me abrió los ojos para otras oportunidades. Una de esas oportunidades era esta: el Dakar. Es la carrera más dura del planeta, pero para mí, como piloto, es una forma de superar el límite para ser mejor, como dice el lema de Toyota Gazoo Racing ['buscando los límites para mejorar']".

El asturiano nunca ha ocultado la dificultad de enfrentarse al que, admite, será el mayor reto de su carrera, pero cree que es una experiencia que le ayudará a mejorar no solo al volante, sino en su vida: "Para pasar del asfalto a algo completamente nuevo y aprender todo desde cero, lo hice en el ambiente correcto con increíbles compañeros de equipo y Glyn [Hall, director del equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica]. He aprendido mucho de estos chicos para ser un mejor piloto en enero. Pero no solo es convertirse en un mejor piloto, sino también en una mejor persona y un mejor hombre para el futuro".

Tras una complicada primera toma de contacto en Sudáfrica (donde volcó), pasó la gran prueba de fuego en el Rally de Marruecos terminando tres etapas entre los 10 mejores pero sufriendo varios problemas, como un gran accidente a 150 km/h.

"Hasta ahora ha sido genial", explicó Alonso sobre sus primeras experiencias. "Pasamos por algunas dificultades, pero esas dificultades son normales, ¡o es lo que dicen los que saben! Nos estamos sintiendo más cómodos y más optimistas sobre las oportunidades en el Dakar. Estoy listo para disfrutar de la aventura respetando la carrera".

Por último, se le pidió que comentara algo sobre su copiloto Marc Coma, y comenzó bromeando: "Ha sido genial, pero no conozco a ningún otro copiloto, ¡así que para mí es fantástico! Es el único que he tenido".

"Pero sinceramente, tenía más miedo de tener a alguien hablándome mientras conduzco, pero me di cuenta rápidamente de que necesito esa ayuda para saber a dónde ir y dónde están los peligros. Necesito a alguien que pueda ayudarme no solo en las instrucciones, sino también en el lado del piloto. La enorme experiencia que Marc por haber competido tantos años le hace el copiloto perfecto. Es más que un simple copiloto".

