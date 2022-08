Cómo Juncadella rozó el drama en la noche de Spa y salió bien

Cargar el reproductor de audio

El 31 de julio de 2022 probablemente se declarará festivo en Mercedes-AMG: Raffaele Marciello, Jules Gounon y Daniel Juncadella consiguieron a segunda victoria absoluta para los alemanes en las 24 Horas de Spa. Pero el camino al triunfo no fue sencillo, y estuvo plagado de interrogantes.

Ya desde la clasificación, cuando heredaron la pole tras la descalificación del Lamborghini Huracán GT3 Evo de K-Pax, el equipo se permitió soñar. Pero las esperanzas casi se tornaron en pesadillas durante la noche, interrumpidas, al igual que la carrera, por una bandera roja.

"Justo antes de la bandera roja, me subí al coche y la caja de los pedales estaba completamente suelta y básicamente no podía conducir", reveló Juncadella a Sportscar365 tras la carrera.

"Los pedales se movían hacia arriba y hacia abajo. En ese momento no pude arreglarlo porque iba a fondo. Pero después de tres curvas, hubo una Full Course Yellow. Ni siquiera durante ese periodo pude arreglarlo".

Pero entonces, llegó la salvación para Mercedes. Matthew Payne, en el Porsche #16 de EBM, se había estrellado en Blanchimont y dirección de carrera decidió que era necesario parar la competición, para poder reparar la barrera en caso de nuevos accidentes. El equipo no se podía creer su suerte, y aprovecharon la interrupción para solucionar el problema que había descubierto Juncadella.

"Pensé en arreglarlo durante el periodo de coches de seguridad, pero entonces sacaron la bandera roja. Pude soltar mis cinturones y salir del coche. Con la ayuda de mis mecánicos, que me dijeron lo que tenía que hacer, pude arreglarlo. De lo contrario, la carrera habría terminado", confesó Juncadella, que tuvo que dejar el inglés a un lado para poder comunicarse bien con el director del equipo.

La cantidad de información era tan inmensa que Juncadella prefirió usar el español para intercambiar ciertas impresiones, algo que confirmó su compañero francés, Gounon.

"Había demasiada información, por lo que Dani tuvo que usar a su lengua materna. Cuando lo escuché, me desperté a las tres de la mañana, preguntándome '¿qué está pasando?'", relató Gounon. "Luego escuché la historia de que tuvimos mucha suerte porque pudimos arreglarlo durante la bandera roja".

"En ese momento tuve la sensación de que tal vez esta carrera era nuestra". La sensación no engañó a Gounon, aunque todavía tuvo que superar dos situaciones peliagudas: una contra el #2 GetSpeed Mercedes de Luca Stolz y otra contra Nicki Thiim, al volante del #95 Beechdean-Aston-Martin, en Eau Rouge.

"Fue un susto porque cuando tienes un contacto a 250 km/h en esa curva piensas 'joder'", dijo Gounon sobre su contacto con Thiim. "Estaba codo con codo con él y me dije: 'lo siento, amigo, estamos luchando por la victoria y tengo el pie pegado al pedal'. O te echas a un lado o nos tocamos".

"Y nos tocamos porque no levantó el pie. También tiene unas grandes pelotas". El Mercedes-AMG salió airoso de la situación, mientras que Raffaele Marciello cementó que la carrera se decantara a favor del #88 en la fase final, ya que su ritmo no tenía rival. Tras un total de 536 vueltas, la victoria estaba en el bolsillo.

El triunfo del #88 en las 24 Horas de Spa de 2022, es también la historia de Marciello, que tras salir desde la pole en tres ocasiones consecutivas, nunca se alineaban los astros y se iba de vacío. Pero la 74ª edición de esta clásica de la resistencia no tendría el mismo resultado...

Por ello, reaccionó con emoción en la entrevista que le hicieron en el parque cerrado: "Siempre fuimos rápidos en Spa. Siempre vi ganar a pilotos de otras marcas y siempre me molestó no haberlo logrado. Siempre me ponía triste porque siempre perdíamos la carrera. Ganar finalmente la carrera, con ASP, junto a Dani y Jules, es una sensación increíble y he estado anhelando este día".

