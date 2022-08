Rossi sobre las 24H de Spa: "Es difícil explicarlo con palabras"

Cargar el reproductor de audio

Valentino Rossi ha cumplido un sueño: participar en una carrera de resistencia de 24 horas. La elegida para ello se celebró en Spa-Francorchamps, y fue una experiencia nueva, a la vez que formativa, para un recién llegado a este tipo de competiciones como es 'The Doctor'.

La carrera, que forma parte de la Copa de Resistencia del Fanatec GT World Challenge powered by AWS y del Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, no había empezado de la mejor manera. El coche #46 tuvo que salir desde la 35ª plaza de la parrilla, debido a un par de penalizaciones provocadas por Rossi, que admitió sus fallos, y complicaba salir de la zona de tráfico.

Nico Müller fue el piloto seleccionado para dar comienzo a la prueba y fue el primero en ponerse al volante del Audi R8 LMS, para después cedérselo a Rossi y que así el nueve veces campeón del mundo conociera de primera mano las pruebas de resistencia.

"Las 24 Horas de Spa son realmente una gran carrera, fantástica. Me he divertido mucho, es muy larga y pasan muchas cosas, pero también es bueno para ganar experiencia, pasar mucho tiempo en el coche y correr de noche, que siempre es especial", explicó Rossi.

"Es algo que nunca había hecho antes y es difícil explicar con palabras lo que se siente, especialmente las últimas ocho o diez horas, que fueron realmente duras".

"En la primera parte de la carrera ganamos varias posiciones y me divertí mucho conduciendo en esta jungla, como siempre", dijo. "Tenía muchos pilotos delante, detrás y alrededor, pero ha ido bien, sobre todo en el segundo stint, cuando he podido tener un buen ritmo porque estaba más en sintonía con el coche y los neumáticos".

"Además, la estrategia también fue muy buena y eso nos permitió avanzar en la clasificación. Cuando terminaba las tandas me iba directamente a dormir, no tenía problemas con eso. En todo caso, ¡me ha costado mucho despertarme!", bromeó el ex piloto de MotoGP.

La noche es uno de esos elementos que solo aparecen en carreras de este estilo, y tiende a ser el momento en el que surgen los mayores nervios en los novatos, así como los errores, y Rossi, a pesar de su larga trayectoria, no fue una excepción.

El italiano trompeó durante las horas de falta de luz natural, aunque pudo evitar provocar daños en el coche. Por desgracia, eso sí le ocurrió a Müller, que chocó con el Audi #32 de Weerts alrededor de la hora 15 de carrera debido a un malentendido.

El equipo WRT arregló el vehículo lo mejor que pudo y Rossi, alternándose al volante con Frédéric Vervisch y Müller, consiguió un satisfactorio 17º puesto en la general, y el 14º en la clase PRO.

"El plan inicial era no subirme al coche al final, pero evaluamos la situación general y entonces me tocó de nuevo".

"Hemos completado la carrera, aunque con algunos errores y mala suerte, pero creo que el resultado ha sido bueno, así que estamos satisfechos".

La satisfacción también llega por todo lo aprendido, que todavía no parece ser suficiente para nueve veces campeón de MotoGP.

"He sufrido un poco con todas las Full Course Yellow y los coches de seguridad, son cosas que no existen en MotoGP. Una vez que estás metido en ellas, entonces es una situación con la tienes que lidiar".

"Sin duda, tener que mantener la temperatura de los neumáticos es muy peligroso y requiere atención. Todo es frenar y acelerar, ¡es como conducir por el centro de Roma! Intento, como siempre, mejorar poco a poco, lleva tiempo, pero no me falta".

