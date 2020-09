El piloto de Ravenna volvió al WorldSBK esta temporada después de anunciar su retirada a finales de 2019. Sin embargo, la experiencia con el equipo de Bérgamo no estaba yendo cómo esperaban y ambos han decidido separarse.

“Ha sido una decisión difícil, pero he tenido que escuchar a mi físico", explicaba Melandri sobre la salida del equipo. "Volví con mucha ilusión, pero se ha ido apagando carrera tras carrera al darme cuenta de que mis características son diferentes a lo que necesita esta moto. Recuperar terreno durante los fines de semana de carrera es realmente difícil. Mi idea era volver para divertirme y hacer buenas carreras, pero, a pesar del gran trabajo realizado por el equipo, nunca he encontrado las sensaciones adecuadas con la moto. En estas condiciones no había motivos para seguir. ¿Remordimientos? Ninguno. Si no hubiera tenido esta oportunidad me hubiera preguntado cómo habría ido, ahora tengo la respuesta. Lamentablemente no ha sido la que esperaba".

El equipo Barni ya tiene sustituto. Samuele Cavalieri, piloto que marcha segundo en el Campeonato italiano de Superbikes, volverá al WorldSBK, donde debutó en 2019 como wild card en Misano con el Motocorsa Racing, terminando 13º en las dos carreras.

“Estoy muy contento de esta oportunidad y en primer lugar quiero dar las gracias a Barni y a su equipo", comentó Cavalieri. "Mi objetivo es acumular experiencia, estaré entre grandes pilotos y tendré que aprender de todos”.

