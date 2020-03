Ogier lidera el primer día del Rally de México; Lappi sufre un incendio

El francés Sébastien Ogier tomó el control durante la jornada del viernes del Rally México para adquirir una ventaja de 13.2 segundos sobre el finlandés Teemu Suninen (M-Sport), quien aprovechó su posición de salida para ganar terreno mientras los líderes del campeonato, Elfyn Evans (Toyota) y Thierry Neuville (Hyundai) padecieron.

El segundo paso por la etapa del Chocolate, primera del bucle de la tarde, trajo complicaciones para el Ford Fiesta para Esapekka Lappi, quien sufrió de un incendio de su vehículo.

“En la línea de detención, Janne abrió la puerta y dijo que el coche se está quemando. No me di cuenta de lo grande que era el fuego, así que intenté conducir. Por suerte estamos bien, pero no sé qué lo causó. Estábamos bien”, expresó el piloto de M-Sport.

El español Dani Sordo, quien vive su primer rally de la temporada, también tuvo que detenerse en el kilómetro 26 para trabajar con el extinguidor en la zona del motor de su Hyundai.

Mientras esto sucedía, Ott Tanak, actual campeón, ganaba la especial, seguido por Suninen y Ogier, quien se mantienía al frente de la general por 8.2 segundos sobre el finlandés.

Pero el rescate del vehículo de Lappi traería consecuencias, y la organización canceló la octava especial, llevando a los competidores al noveno tramo, Las Minas 2, que inició con 30 minutos de retraso.

La especial arrancó pasadas las 18 horas y los problemas en Hyundai no terminaron, pero ahora fueron directamente sobre el belga Thierry Neuville, quien quedó detenido en el kilómetro nueve ante una falla del motor.

Ante estos problemas, Ogier logró una ventaja de 12 segundos respecto a su perseguidor, mientras que Tanak avanzó a la tercera posición seguido por Evans y Rovanpera.

El francés consumó su liderato en la nueva callejera en el centro de León, mientras que Tanak descendió al cuarto perdiendo por 0.2 segundos ante el remonte de Elfyn Evans.

