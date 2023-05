El WRC se acerca a un calendario de 14 rallies para 2024

El WRC esperaba contar con un calendario de 14 rallies para esta temporada, aunque los planes de añadir una prueba en Oriente Medio no terminaron de salir.

Sin embargo, el objetivo de añadir una prueba en el desierto de Arabia Saudí sigue siendo un objetivo clave para 2024, y hay planes para celebrar un evento de prueba a finales de este año.

"Nuestra ambición son 14 pruebas. Creo que estaremos bastante contentos con 14 rallies para el futuro a medio plazo", dijo el director de eventos del WRC, Simon Larkin, a Motorsport.com.

"Creo que es lo mejor para los equipos en cuanto a pruebas, logística y transporte. No tiene sentido aumentar el número de pruebas, no somos como MotoGP o la Fórmula 1, que pueden hacer carreras consecutivas. No queremos hacerlo".

"Si vamos a tener 14 eventos, cada uno de ellos debe ser un capítulo único de la historia de la temporada y creo que si podemos conseguir hacer un evento de Oriente Medio para el próximo año, que es el plan, creo que estaríamos muy contentos con el aspecto y la sensación de cada evento individual. Creo que lo que nos falta es un rally al estilo del desierto".

El calendario de 2024 ya está empezando a tomar forma con el anuncio durante el pasado Rally de Portugal que la cita lusa ha llegado a un nuevo acuerdo con el WRC para 2024, con una opción de prórroga para 2025.

Ese evento de tierra se une a Montecarlo, Suecia, Acrópolis, Safari, el Rally de Europa Central y Chile, que tienen contratos en vigor para 2023, mientras que Finlandia, Cerdeña y Japón también se espera que permanezcan en el calendario.

Letonia ya se anunció como un nuevo rally para 2024 y se espera que sustituya a Estonia. Las únicas dudas en relación con las pruebas que hay actualmente en el calendario son sobre Croacia y México.

El WRC quiere volver a Croacia y parece cerca de alcanzar un nuevo acuerdo multianual, mientras que el destino de México parece depender de si la oferta de Estados Unidos para unirse al calendario de 2024 tiene éxito.

México se reincorporó al calendario este año, pero no tiene contrato para 2024. El WRC tiene previsto celebrar dos pruebas en América el año que viene, y Chile sí tiene un acuerdo para 2024.

Los planes para llevar el WRC a los Estados Unidos por primera vez desde 1988 se han intensificado tras una exitosa demostración de rally en Chattanooga, Tennessee en abril - la ciudad anfitriona de la candidatura del Rally USA - que la FIA ha recibido positivamente.

Se espera que en septiembre se celebre un rally completo en el que se decidirá si el evento está listo para unirse al WRC en 2024.

El WRC ha estado trabajando durante varios años para el regreso de Estados Unidos, pero Larkin dice que asegurarse de que el evento se ejecute con éxito es fundamental.

"Si vamos a ir a EEUU, sólo tenemos que ir con un contexto deportivo, pero con un evento. Tiene que ser algo más que llegar con los coches y correr un rally", añade.

"Tenemos que asegurarnos de que tenemos todo el entretenimiento y los elementos básicos que van a entretener a los aficionados estadounidenses".

"Ellos son muy diferentes, los rallies es algo en lo que vamos a tener que educarles. Así que tenemos más etapas de exhibición como las llaman allí, o las etapas súper especiales como las que hacemos en México".

"Tenemos que asegurarnos de que contamos con el modelo adecuado, porque lo último que queremos es ir a un lugar como Estados Unidos y que sea un evento que no atraiga a los estadounidenses".

"Sabemos que tenemos muchos fans incondicionales en Estados Unidos, porque podemos verlo en los que ven WRC+ (la plataforma OTT del WRC) y en los que siguen las redes sociales. Nos tomaremos nuestro tiempo para asegurarnos de que lo hacemos bien".

El Reino Unido también se mantiene en la lucha con la candidatura del Rally de Irlanda del Norte que se ha dado hasta el final de este mes para conseguir los 3 millones de libras (casi tres millones y medio de euros) requeridos en financiación. Larkin asegura que mantiene conversaciones periódicas con funcionarios del gobierno británico.

"Estamos intentando hacer todo lo que podemos y eso incluye participar activamente en las conversaciones con los socios comerciales, de modo que las mantenemos paralelamente a las conversaciones con el gobierno", concluyó.