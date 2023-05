El WRC y la FIA estudian limitar los costes para atraer a nuevas marcas

Los límites de gastos se han introducido recientemente en la Fórmula 1, en 2021, y en la Fórmula E, la temporada pasada, para evitar que los costes se descontrolen en detrimento de las disciplinas. En la actualidad, la clase Rally1 del WRC funciona sin un límite, lo que significa que los fabricantes Toyota, Hyundai y M-Sport-Ford son libres de gastar lo que quieran en sus programas de rally.

El promotor del WRC cree que los costes se han ido alejando de la cifra original prevista para los coches híbridos del Rally1, que se introdujeron el año pasado. Se estima que el coste de un coche de Rally1 se acerca al millón de euros, mientras que los de Rally2 tienen un tope de aproximadamente 200.000 euros.

El WRC y la FIA han revelado que un límite de gastos es una idea que está sobre la mesa como parte de un debate más amplio sobre el futuro a largo plazo del WRC, ya que pretende asegurar su objetivo de tener cuatro fabricantes.

"Este es un trabajo en curso en este momento", dijo a Autosport Peter Thul, director deportivo senior del WRC. "Recuerdo cuando había una hipótesis de costes para los coches actuales. No te digo la cifra, pero se está desviando un poco en la dirección equivocada".

"Vale, es un deporte dirigido por ingenieros y quieren tener los coches más rápidos. Pero la limitación de costes es muy importante. Tenemos que reducirlos. Los jefes de equipo de Rally1 tienen que ir a la junta y tienen que justificar la inversión, eso seguro", dijo.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: McKlein / Motorsport Images

El director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, está de acuerdo en que, si se pueden reducir los costes tecnológicos, resultará beneficioso para los fabricantes que busquen obtener un mayor rendimiento de la inversión que supone competir en el WRC. También reveló que la perspectiva de un límite de costes es un tema clave para las marcas que estén considerando un futuro programa en el WRC.

"Creo que para un fabricante tiene más sentido gastar dinero en marketing que en un pistón o lo que sea para ahorrar 10 gramos o algo así", dijo. "Creo firmemente que si podemos reducir el coste de la tecnología tendría más sentido. Sería bueno para las marcas y bueno para el campeonato. Pienso que es una buena opción. Es algo relevante en la F1 y en la Fórmula E y es algo que está sobre la mesa si todo el mundo se pone de acuerdo y tiene sentido hacerlo."

El director de rallies de la FIA, Andrew Wheatley, añadió: "Se puede hacer un límite de costes de varias maneras, no tiene por qué ser un límite publicado. Puede ser una restricción técnica y deportiva en un reglamento, que puede tener el mismo efecto que un límite de costes. Eso ha funcionado muy bien en Rally2, ya que hay un límite de gastos técnicos y se pueden ver los resultados".

El director del equipo Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, es partidario de introducir un tope, ya que considera que podría añadir más valor a las marcas y, por tanto, atraer a más al WRC. "Lo que se necesita y se puede hacer es controlar los costes y ver cómo se puede añadir valor", dijo a Autosport.

Cyril Abiteboul, Director del equipo Hyundai World Rally Team Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Al final, se trata del retorno de la inversión, que se comparará con las diferentes opciones deportivas que tienen los fabricantes de coches. Hay un límite presupuestario en la Fórmula 1, en la Fórmula E, así que ¿por qué no aquí? Creo que se trata de controlar los costes y luego ver el valor. ¿Dónde tenemos que poner realmente el valor en el coche, necesitamos sofisticados dispositivos aerodinámicos? Me encanta la aerodinámica, pero dejémosla donde debe estar, en la Fórmula 1", añadió Abiteboul.

"Tenemos que encontrar la manera de que los coches parezcan espectaculares, pero ¿realmente parecen más espectaculares con los alerones grandes? No estoy muy convencido. Vamos a tener una mirada fresca. Estoy muy a favor de tener una solución de tecnología electrificada adecuada, que el rally pueda correrse y competirse en modo totalmente eléctrico en determinadas circunstancias, pero nunca lo vas a hacer con ese híbrido. Ese híbrido no es lo que necesitamos", continuó.

El jefe de Toyota, Jari-Matti Latvala, está de acuerdo en que hay que reducir los costes de los coches, pero no cree necesariamente que sea necesario un tope de costes al estilo de la F1. "Lo único que veo es que necesitamos que los coches sean más baratos. Son demasiado caros y probablemente sea un aspecto que podamos mejorar. No creo que un tope de costes ayude necesariamente. La cuestión es cómo podemos hacer que los coches sean más baratos", dijo.

Jari-Matti Latvala, director del equipo Toyota Gazoo Racing Foto: Toyota Racing

Sobre este tema también opinó Richard Millener, director del equipo M-Sport, que opera con el presupuesto más pequeño de los tres equipos de Rally1.

Y añade: "Lo que me preocupa de un límite de costes es que, después de hablar con algunas personas de la F1, el límite de costes es caro en sí mismo. Regular y vigilar un límite de gastos es muy caro. Si me dijeran que garantizará otros dos fabricantes, entonces lo consideraría. No creo que este deporte sea lo suficientemente grande como para imponer un límite de costes", comentó.

"Para mí, hay una idea de un límite de costes y podemos discutirla, y hay ideas, pero el mayor rendimiento del deporte vendrá de un mayor rendimiento del marketing y de conseguir que los aficionados se suban a bordo. Para mí, lo más importante es mejorar el marketing. A Liberty Media le costó millones hacer lo que está haciendo, pero hay que fijarse en el rendimiento que está obteniendo ahora con la F1", finalizó.