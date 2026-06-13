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24H de Le Mans 2026 en DIRECTO: sigue la mítica carrera del WEC

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Este Livetext se traduce automáticamente desde otra edición. Es posible que se produzcan algunos errores de traducción. Leer en el idioma original.

Ha sido tan lento el inicio de los Hypercar, que los LMP2 se han pegado a ellos en los primeros metros. Ya se han distanciado

¡Los Ferrari n.º 50 y 51, en séptima y octava posición, luchan por el puesto y están a punto de chocar!

¡Es el BMW n.º 20 de René Rast el que da el golpe maestro y consigue adelantar al Cadillac n.º 20 para recuperar el liderato!

¡Ligero toque entre los Ferrari tras el susto de los BMW!

¡Los BMW estuvieron a punto de chocar, mientras que Magnussen perdió tres posiciones!

¡Y es el Cadillac n.º 12 el que sale en cabeza de la primera curva!

¡Que empiecen las 24 Horas de Le Mans de 2026!

Kevin Magnussen entra en la última curva.

Habrá que esperar para ver a Riberas en el Aston Martin y a Molina en el Ferrari. DANI JUNCADELLA sí arranca la carrera sexto con el Genesis #19

¡Empezó la vuelta de formación!

Mark Cavendish, encargado de dar la salida en esta 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans, acaba de pronunciar las palabras mágicas: «¡Pilotos, enciendan sus motores!».

A continuación se muestra la parrilla y los pilotos que tomarán la salida en las 24 Horas de Le Mans de 2026, en la categoría Hypercar:

BMW n.º 15 Kevin Magnussen

Cadillac n.º 12 Will Stevens

Alpine n.º 35 Ferdinand Habsburg

BMW n.º 20 René Rast

Cadillac n.º 101 Filipe Albuquerque

Genesis n.º 19 Daniel Juncadella

Aston Martin n.º 009 Marco Sorensen

Ferrari n.º 51 Antonio Giovinazzi

Genesis n.º 17, André Lotterer

Cadillac n.º 38 Earl Bamber

Aston Martin n.º 007 Harry Tinckell

Ferrari n.º 50 Nicklas Nielsen

Alpine n.º 36 Frédéric Makowiecki

Toyota n.º 7 Mike Conway

Toyota n.º 8 Sébastien Buemi

Peugeot n.º 93 Paul Di Resta

Ferrari n.º 83 Philip Hanson

Peugeot n.º 94 Loïc Duval

¡Menos de diez minutos para el inicio de la carrera!

Comiezan los pilotos y equipos a desearse suerte y empezar a despejar la parrilla. Miguel Molina nos ha comentado que hará el tercer relevo con el Ferrari

Los pilotos se ponen los cascos y se preparan para subir a sus coches.

En unos minutos, el BMW n.º 15 tomará la salida en cabeza de esta 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans. Kevin Magnussen se encargará del primer relevo para la tripulación formada por Dries Vanthoor y Raffaele Marciello.

🇫🇷 ¡Suena «La Marsellesa» en la recta de boxes de Le Mans!

¡Llega el trofeo a la parrilla! Aplausos de equipos, pilotos y por supuesto, fans

¡Solo quedan 30 minutos para la salida de esta 94.ª edición de la clásica de la Sarthe!

Los coches están en la parrilla, bajo un cielo de Le Mans que ahora se ha despejado un poco, pero sigue nublado.

'Mira las posiciones de salida para la carrera!

 

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Coche Tiempo Km/h
1
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8

3'22.564

 242.163
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R

+0.514

3'23.078

 241.550
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424

+1.056

3'23.620

 240.907
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8

+1.200

3'23.764

 240.737
5
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R

+1.214

3'23.778

 240.720
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001

+1.259

3'23.823

 240.667
7
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie

+2.165

3'24.729

 239.602
8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P

+2.517

3'25.081

 239.191
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001

+3.552

3'26.116

 237.990
10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R

+4.301

3'26.865

 237.128
11
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie

+1.440

3'24.004

 240.454
12
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P

+1.541

3'24.105

 240.335
13
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424

+1.558

3'24.122

 240.315
14
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota TR010 Hybrid

+1.704

3'24.268

 240.143
15
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid

+2.014

3'24.578

 239.779
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8

+2.414

3'24.978

 239.311
17
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P

+2.931

3'25.495

 238.709
18
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8

+3.096

3'25.660

 238.517
19
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson

+10.678

3'33.242

 230.037
20
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson

+10.291

3'32.855

 230.455
21
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson

+10.946

3'33.510

 229.748
22
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson

+11.014

3'33.578

 229.675
23
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson

+11.064

3'33.628

 229.621
24
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson

+11.138

3'33.702

 229.542
25
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson

+11.151

3'33.715

 229.528
26
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson

+11.716

3'34.280

 228.922
27
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson

+12.128

3'34.692

 228.483
28
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson

+12.474

3'35.038

 228.115
29
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Mac Jensen Oreca 07 - Gibson

+12.946

3'35.510

 227.616
30
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson

+13.124

3'35.688

 227.428
31
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko