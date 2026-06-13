24H de Le Mans 2026 en DIRECTO: sigue la mítica carrera del WEC
Sigue en directo, con comentarios y en su totalidad, la 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans del WEC
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Ha sido tan lento el inicio de los Hypercar, que los LMP2 se han pegado a ellos en los primeros metros. Ya se han distanciado
¡Los Ferrari n.º 50 y 51, en séptima y octava posición, luchan por el puesto y están a punto de chocar!
¡Es el BMW n.º 20 de René Rast el que da el golpe maestro y consigue adelantar al Cadillac n.º 20 para recuperar el liderato!
¡Ligero toque entre los Ferrari tras el susto de los BMW!
¡Los BMW estuvieron a punto de chocar, mientras que Magnussen perdió tres posiciones!
¡Y es el Cadillac n.º 12 el que sale en cabeza de la primera curva!
¡Que empiecen las 24 Horas de Le Mans de 2026!
Kevin Magnussen entra en la última curva.
Habrá que esperar para ver a Riberas en el Aston Martin y a Molina en el Ferrari. DANI JUNCADELLA sí arranca la carrera sexto con el Genesis #19
¡Empezó la vuelta de formación!
Mark Cavendish, encargado de dar la salida en esta 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans, acaba de pronunciar las palabras mágicas: «¡Pilotos, enciendan sus motores!».
A continuación se muestra la parrilla y los pilotos que tomarán la salida en las 24 Horas de Le Mans de 2026, en la categoría Hypercar:
BMW n.º 15 Kevin Magnussen
Cadillac n.º 12 Will Stevens
Alpine n.º 35 Ferdinand Habsburg
BMW n.º 20 René Rast
Cadillac n.º 101 Filipe Albuquerque
Genesis n.º 19 Daniel Juncadella
Aston Martin n.º 009 Marco Sorensen
Ferrari n.º 51 Antonio Giovinazzi
Genesis n.º 17, André Lotterer
Cadillac n.º 38 Earl Bamber
Aston Martin n.º 007 Harry Tinckell
Ferrari n.º 50 Nicklas Nielsen
Alpine n.º 36 Frédéric Makowiecki
Toyota n.º 7 Mike Conway
Toyota n.º 8 Sébastien Buemi
Peugeot n.º 93 Paul Di Resta
Ferrari n.º 83 Philip Hanson
Peugeot n.º 94 Loïc Duval
¡Menos de diez minutos para el inicio de la carrera!
Comiezan los pilotos y equipos a desearse suerte y empezar a despejar la parrilla. Miguel Molina nos ha comentado que hará el tercer relevo con el Ferrari
Los pilotos se ponen los cascos y se preparan para subir a sus coches.
En unos minutos, el BMW n.º 15 tomará la salida en cabeza de esta 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans. Kevin Magnussen se encargará del primer relevo para la tripulación formada por Dries Vanthoor y Raffaele Marciello.
🇫🇷 ¡Suena «La Marsellesa» en la recta de boxes de Le Mans!
¡Llega el trofeo a la parrilla! Aplausos de equipos, pilotos y por supuesto, fans
¡Solo quedan 30 minutos para la salida de esta 94.ª edición de la clásica de la Sarthe!
Los coches están en la parrilla, bajo un cielo de Le Mans que ahora se ha despejado un poco, pero sigue nublado.
'Mira las posiciones de salida para la carrera!
Parrilla
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Coche
|Tiempo
|Km/h
|1
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|
3'22.564
|242.163
|2
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|
+0.514
3'23.078
|241.550
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|
+1.056
3'23.620
|240.907
|4
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|
+1.200
3'23.764
|240.737
|5
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|
+1.214
3'23.778
|240.720
|6
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|
+1.259
3'23.823
|240.667
|7
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|
+2.165
3'24.729
|239.602
|8
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|
+2.517
3'25.081
|239.191
|9
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|
+3.552
3'26.116
|237.990
|10
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|
+4.301
3'26.865
|237.128
|11
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|
+1.440
3'24.004
|240.454
|12
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|
+1.541
3'24.105
|240.335
|13
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|
+1.558
3'24.122
|240.315
|14
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|
+1.704
3'24.268
|240.143
|15
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|
+2.014
3'24.578
|239.779
|16
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|
+2.414
3'24.978
|239.311
|17
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|
+2.931
3'25.495
|238.709
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|
+3.096
3'25.660
|238.517
|19
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|
+10.678
3'33.242
|230.037
|20
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|
+10.291
3'32.855
|230.455
|21
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|
+10.946
3'33.510
|229.748
|22
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.014
3'33.578
|229.675
|23
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.064
3'33.628
|229.621
|24
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.138
3'33.702
|229.542
|25
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.151
3'33.715
|229.528
|26
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.716
3'34.280
|228.922
|27
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|
+12.128
3'34.692
|228.483
|28
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|
+12.474
3'35.038
|228.115
|29
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|
+12.946
3'35.510
|227.616
|30
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|
+13.124
3'35.688
|227.428
|31
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. Lomko