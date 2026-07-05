Cohete Suárez brilla en el Rallye Rias Baixas 2026

Vigo.- El piloto de Pravia sumó su cuarta victoria de cinco participaciones en esta temporada del S-CER en la que pese a haber cambiado de equipo a mitad de año, sigue dominando con brazo de hierro.

El rallye comenzó con un Álvaro Muñiz muy fuerte en los primeros tramos, pero fue perdiendo fuelle con Suárez y Ruiloba y además, sufrió una penalización de 40 segundos, por no respetar una chicane virtual, extremo que el piloto gallego negó y trató de probar incluso con su telemetría, pero si reclamación no fue atendida por los comisarios. Al final sufrió un accidente y tuvo que abandonar.

Así, la lucha por la victoria se centró en un espectacular mano a mano entre Suárez y Ruiloba. Los dos asturianos lucharon hasta la última curva por una victoria que finalmente se decantó del lado del Skoda de Cohete Suárez, que lograba en Vigo hacerse con la cuarta victoria del año.

El tercer escalón del podio fue para Iván Ares, que sin brillar en exceso, mantuvo una regularidad que le permitió acceder a los puestos de honor. A las puertas del podio se quedó Pepe López con su Hyundai i20N que, como premio menor, logró el scratch en el último tramo del rallye.

Hugo Rodríguez - Gema Sánchez - Dacia Sandero ECO Cup

En cuanto a las copas de promoción, Javier Cañada venció en la Peugeot Rallye Cup Ibérica y el Desafía Peugeot, Gabriel Rodríguez en la Clio Trophy Spain, Adrián Blanco en la Copa Hyundai i20N y Hugo Rodríguez en la Dacia Sandero ECO Cup.

Clasificación del Rallye Rias Baixas

1. Suárez-Iglesias (Skoda Fabia RS Rally2) 1:10:43.2

2. Ruiolba-Vela (Lancia Ypsilon HF Rally2), +21.4

3. Ares-Hernández (Toyota GR Yaris Rally2), +48.1

4. López-Vázquez (Hyundai i20N Rally2), +1:21.7

5. Fariña-Rodríguez (Hyundai i20N Rally2), +3:49.4

Clasificación Supercampeonato de España (S-CER 2026)

1. José Antonio Suárez (Skoda Fabia RS Rally2) 180 puntos

2. Iván Ares (Toyota GR Yaris Rally2) 135 puntos

3. Diego Ruiloba (Lancia Ypsilon HF Rally2) 118 puntos

4. Álvaro Muñiz (Skoda Fabia RS Rally2) 103 puntos