Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"

Marco Bezzecchi, que el sábado perdió los nervios y le propinó dos guantazos a un comisario que intentaba poner su moto de pie, nada más caerse durante la sprint, mandó un mensaje de arrepentimiento a primera hora de este domingo, en el que lamentaba su comportamiento y pedía disculpas públicamente. Una hora después fue Rivola, el CEO de la división de carreras de la marca de Noale, quien se puso delante de los micrófonos para dar sus explicaciones acerca de uno de los incidentes más lamentables que se recuerdan en la era moderna del campeonato.

"Pedimos disculpas al comisario, aceptamos la sanción y, como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte del piloto", convino el ejecutivo italiano, quien, eso sí, trató de justificar la decisión de presentar una apelación, el mismo sábado por la noche. Tanto él como Paolo Bonora, el director de carreras de la firma italiana, se presentaron ante el panel de comisarios para intentar reducir la penalización que iba a impedir que el líder del certamen sumara un solo punto este domingo.

El recurso, sin embargo, fue rechazado, de modo que a Aprila le quedó únicamente acudir al Tribunal Internacional de Apelación (CAI).Este domingo, poco antes de que comenzara el warm up previo a la carrera larga, el constructor informó acerca de su decisión de no recurrir a la última instancia deportiva, y aceptar el veredicto.

"Optamos por apelar porque pensamos que la sanción era desproporcionada respecto de la acción cometida", argumentó Rivola. Sorprendentemente, el italiano se había mostrado muy contundente dos semanas antes con Jorge Martín, compañero de Bezzecchi en el taller oficial de Aprilia, después de que el español tirara a ‘Bez’ en el arranque del Gran Premio de Hungría. Aquel error le supuso al madrileño una sanción de dos long lap que deberá cumplir este domingo, un castigo demasiado blando a ojos de Rivola. "No estaría en desacuerdo si la sanción hubiera sido más dura. Este no es el comportamiento que debe tener un campeón del mundo", dijo entonces.

Sobre el estado anímico de Bezzecchi, Rivola no escondió que el corredor amaneció tocado, por más que se acercara al puesto de los comisarios del incidente, y se abrazara con el operario al que había agredido, a quien también regaló unos guantes. "Marco, como es normal, está decepcionado. Estos chavales pueden sufrir picos de adrenalina, pero eso no justifica para nada lo que hizo", endulzó Rivola.