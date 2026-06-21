Alex Márquez propone "ayudar más a los comisarios" con medidas tras el incidente de Bezzecchi

Sigue coleando en Brno la noticia que ha sacudido el Gran Premio de la República Checa de MotoGP: la suspensión de Marco Bezzecchi tras golpear y empujar a un comisario de pista, tras caerse en la carrera al sprint, que le impedirá disputar la carrera larga de este domingo en Chequia.

Tras el accidente del italiano en la prueba corta, un comisario de pista trató de levantar su Aprilia, momento en el cual aceleró la moto, con riesgo de que el motor pudiera romperse de alguna forma. Bezzecchi reaccionó terriblemente mal, abofeteando hasta en dos ocasiones al 'marshall' y empujándole, en una imagen que con el paso de las horas dio la vuelta al mundo.

A última hora de la tarde, el Panel de Comisarios de la FIM, comandado por Simon Crafar, decidió penalizarle con una suspensión, excluyéndole de la carrera. Aprilia apeló la decisión, sin suerte; Marco Bezzecchi, muy arrepentido, fue a disculparse con el comisario a primera hora de la mañana, y su jefe en la casa de Noale, Massimo Rivola, destacó que "como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto".

Sobre la cuestión, hay opiniones para todos los gustos. Y este domingo, en DAZN se la pidieron a Alex Márquez, que no correrá tampoco la carrera, tras decidir parar después de la clasificación en su retorno de lesión para no correr riesgos y volver a sufrir daño. El español lo consideró una penalización ejemplar, y aprovechó para pedir medidas que ayuden a los comisarios de pista, sobre todo a la hora de detener las motos, con un protocolo estándar.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Bezzecchi ya lo ha dicho, está súper arrepentido. Una sanción así es ejemplar para el resto de pilotos. Nunca se tiene que llegar a ese punto, pero él seguramente se sienta fatal. También diré que creo que se puede ayudar un poco más a los marshall, todas las motos podrían tener un mismo botón para pararla y facilitar las cosas. Si yo ahora mismo viera otra MotoGP, no sé dónde se pararía. Es verdad que cuando levantas la moto, la aceleras sin querer. El campeonato puede ayudar un poco más, pero nada justifica esa reacción", opinó el #73.

Por otra parte, en DAZN, Dani Pedrosa, comentarista de lujo, también ofreció su punto de vista de lo sucedido. El 'samurái' quiso poner luz, desde el punto de vista técnico, para tratar de explicar qué pudo motivar la mala reacción de Bezzecchi, apuntando a un posible riesgo de rotura de motor, cuando la moto se aceleró al intentar levantarla.

"La reacción de Bezzecchi fue de nervios, imagino. Lo que seguramente pasó es que escuchó el motor. El comisario levantó la moto y sin querer aceleró el motor, pero todavía tenía la marcha puesta, cosa bastante peligrosa, porque podría haber andado hacia delante. Bezzecchi, con el miedo de que rompieran el motor, reaccionó mal", comentó el #26.