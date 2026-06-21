Bezzecchi pide disculpas al comisario y a "toda la comunidad de MotoGP"

El mal está hecho y no tiene marcha atrás, Marco Bezzecchi le dio dos bofetadas a un comisario de pista este sábado, en la penúltima vuelta de la sprint del GP de la República Checa, en Brno, tras sufrir una caída en la curva 3. El piloto se levantó del suelo y salió disparado hacia un grupo de comisarios que estaban tratando de retirar la moto de la escapatoria de grava, soltando dos bofetadas totalmente injustificadas a uno de los marshalls que estaba tratando de quitar la moto de allí, como es preceptivo.

Dirección de Carrera penalizó la acción descalificando al piloto, que no podrá tomar parte este domingo en la carrera de Brno, pese a que Aprilia apeló la sanción, una apelación que fue desestimada para mantener el castigo.

Este domingo, a las nueve de la mañana, Bezzecchi ha publicado en sus redes sociales una foto con una pequeño comunicado para pedir perdón.

"Quisiera disculparme con toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista", dice el corredor italiano de Aprilia, líder del mundial de MotoGP.

"También lo lamento porque sé el gran esfuerzo y sacrificio que hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento no debería ocurrir y no tiene justificación alguna. Pido disculpas a todos, a Aprilia Racing y a todos mis fans", añade.

Una disculpa que no va reparar el gravísimo error cometido por el corredor de Rimini, que perdió absolutamente los estribos de forma inexplicable.

Aprilia no apelará al CAI

Poco después de las disculpas del piloto, Aprilia emitió un breve comunicado oficial en el que desestimó seguir adelante con más apelaciones, aceptando la sanción al piloto.

"Estimados medios de comunicación: Probablemente ya hayan leído la declaración de Marco. Como Aprilia Racing, presentamos ayer un recurso que fue rechazado, por lo que aceptamos la sanción y no apelaremos ante la CAI (Tribunal Internacional de Apelación)".

Tras hacerse pública la sanción de una carrera sin correr a Bezzecchi, Aprilia recurrió ante el Comité de Apelación de la FIM, un recurso que, evidentemente, no prosperó y que fue rechazado. Ahora el equipo italiano puede recurrir, nuevamente, a instancias superiores, pero ya sin opción de conseguir una suspensión cautelar del castigo, que se cumplirá este domingo en Brno.