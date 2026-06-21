Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

Un impulso, una acción sin pensar, la presión, la frustración, la rabia… en una fracción de segundo la vida de cualquier persona puede cambiar, para bien o, como sucede normalmente, para mal. En la memoria de una persona anónima, esos actos acaban siendo más un recuerdo que te martiriza la mente que una imagen que pase a la historia y te persiga el resto de tu carrera deportiva, como le va a pasar al italiano Marco Bezzecchi, de 27 años, que este sábado, sobre la grava de la escapatoria de la curva 3 de Brno perdió absolutamente los estribos para abofetear, por dos veces, a uno de los comisarios de pista.

La acción es imperdonable, se mire como se mire, y sin justificación, de ahí que la sanción de dejarle sin correr la carrera de este domingo del GP de la República Checa, parece más que justificada.

Sin embargo, el castigo de Bezzecchi no va a ser quedarse este domingo sin disputar una carrera que era clave en sus aspiraciones a convertirse campeón del mundo de MotoGP esta temporada, sino que va a ir mucho más allá y permanecerá como una foto fija en la memoria de los aficionados, como ha pasado con la imagen de Valentino Rossi en Sepang 2015, cuando intentó sacarse de encima a Marc Márquez y le dio una patada.

Valentino Rossi habla con Marco Bezzecchi este sábado en Brno justo antes de la sprint donde se desencadenó todo el incidente Foto de: Alejandro Ceresuela

Un impulso, una reacción en caliente fruto de la rabia y de la frustración, un gesto reflejo, instintivo, sin pensar… una imagen que ha quedado para la historia del deporte y que perseguirá al #46 hasta el último día de su vida.

Jamás, ni en sueños, podemos comparar a Bezzecchi con su mentor y protector Valentino Rossi en lo deportivo, pero las redes sociales, ese juez inapelable, cruel e injusto que mide cada acto de nuestra existencia hoy en día, han dictado veredicto y sitúan ya las dos bofetadas del piloto de Aprilia al comisario en la misma esfera de la patada de Rossi que, coincidencias de la vida, llegó ayer a Brno para ver, en vivo y en directo, la fea acción de uno de sus discípulos más aventajados.

No son pocos, siempre los hay, que defienden la acción de Marco como una reacción 'comprensible' ante el golpe de gas de la moto, cuando el comisario trataba de levantarla, algo que no justifica, en absoluto, la acción. Y mucho menos porque, como decía, a cualquier persona anónima le puede pasar, pero un piloto, durante una carrera, en medio de un circuito y con mil cámaras y teléfonos grabando debe saber que es dueño de sus actos y, al mismo tiempo, esclavo de los mismos.

Bezzecchi ha pedido disculpas, nada más faltaba, y Aprilia, en un acto que al menos da a entender que hay alguien al volante, anunció que no iba a seguir adelante con las apelaciones, pese a que Massimo Rivola, que también pidió disculpas, explicó que el primer recurso del sábado por la noche se presento porque consideran que "la sanción es desproporcionada", justificando, tímidamente, que la presión y la adrenalina sitúa a los pilotos en posiciones límite. Lo positivo es que Rivola, en nombre de Aprilia, dejó claro que "como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos".

Bezzecchi, que fue a la escapatoria a disculparse con el comisario en una acción completamente preparada y con cámaras, donde la espontaneidad brilló por su ausencia (eso, si quieres hacerlo bien, lo haces sin televisión ni fotógrafos), no correrá hoy, pero lo hará el próximo domingo y lo hará dentro de tres y dentro de seis, y en todas esas carreras, en las siguientes y en el resto de carreras de su vida, la gente recordará que le dio dos bofetadas a un comisario, una acción imperdonable.

De MotoGP, como promotor, como organizador y como propietario del campeonato, no se espera ningún tipo de comentario al respecto, al menos así nos lo dijeron cuando lo preguntamos este domingo por la mañana. Una postura que, tratándose del líder del Mundial y de una de las estrellas del campeonato, no parece muy acertada, aunque siga la línea habitual y, por tanto, un criterio más o menos marcado.