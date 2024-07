Uccio afirma que quiso dos GP25 para el VR46, "pero es Ducati la que decide"

El Pertamina Enduro VR46 ha pasado de un 2023 estelar a un 2024 complicado. En el Mundial de MotoGP actual, la jerarquía de la parrilla cambia muy rápidamente, y el equipo de Valentino Rossi, que el año pasado luchó por el título con Marco Bezzecchi, ahora sufre para alcanzar el podio con la Desmosedici GP23. Pero no pierden la motivación, al contrario. También están sonriendo gracias a Fabio Di Giannantonio, que llegó de cara a esta campaña y está siendo una gran revelación en la categoría reina, tanto como para que se lo disputen dos fábricas.

En un mercado loco, que se mueve rápido, el equipo capitaneado por Uccio Salucci está aún a la espera de confirmar la alineación de pilotos para 2025, con la marcha de Bezzecchi a Aprilia y la opción de renovación de Diggia. Lo que está claro, sin embargo, es que el VR46 contará el año que viene solamente con una GP25, la única moto oficial que no será del equipo de fábrica. La edición italiana de Motorsport.com pudo hablar con Uccio en Sachsenring sobre el mercado y el futuro a corto y largo plazo, en una entrevista exclusiva.

Pregunta: La temporada pasada fue muy buena, los tests invernales también, pero luego 2024 se ha complicado.

Respuesta: "Nos hemos perdido un poco, sobre todo por el lado de Bezzecchi... Está luchando mucho, pero también es verdad que esta moto es muy complicada y que los equipos de fábrica han dado un paso adelante. Quizá esperas algo diferente que no llega. Bezzecchi venía de un momento muy bueno, luego se encontró con esta moto hostil que le ha complicado un poco la vida. Ya veremos, el equipo está con él. No tiene otros pensamientos, porque ya ha firmado un contrato muy importante con Aprilia, así que quiero algo diferente de él, porque podemos ayudarle mucho, pero tiene que venir de él, tiene que creer más en ello. No estamos ni en la mitad del campeonato, así que todavía tenemos mucho tiempo para demostrar lo que valemos".

P: No todo es tan malo en este 2024, porque Di Giannantonio está muy fuerte.

R: "En mi opinión, Diggia está haciendo un campeonato muy bueno. Siempre va para arriba, y venir como ha venido a nuestro equipo no es fácil. A estos niveles, hay que asentarse para buscar las décimas. Lo está haciendo muy bien, fue cuarto en Assen, siempre está ahí. Diggia venía de una situación diferente, ni siquiera tenía moto".

P: Di Giannantonio representa la apertura de VR46 hacia los pilotos que no forman parte de la Academy. También es el piloto que mejor está interpretando la GP23, aparte de Márquez. ¿Se esperaba este rendimiento?

R: "Di Giannantonio ha sido una grata sorpresa en muchos aspectos: en carácter, método de trabajo. No me lo esperaba así, si soy sincero. Sabía que algún día el equipo también tendría que abrir sus puertas a pilotos que no fueran de la Academy. El proyecto está hecho para esos chicos, pero el equipo sigue adelante. También hemos hablado mucho de ello con Valentino, y siempre hemos estado muy dispuestos a acogerlos, como estamos haciendo con Diggia. También es un motivo de crecimiento personal, he estado acostumbrado a trabajar con pilotos que conozco desde que eran niños, que conocía como la palma de mi mano. Con Fabio, en cambio, era como una hoja en blanco, que estamos escribiendo juntos. Lo está haciendo muy bien, me encantaría trabajar con él también en los próximos años".

P: Así que el objetivo principal es renovar a Di Giannantonio...

R: "Sí, me encantaría renovarlo. Espero que suceda en estos días. Hay muchas fábricas que ahora le quieren, pero me pregunto dónde estaban el año pasado. Ahora [están aquí], y veremos qué pasa en las próximas horas..."

P: También hay que llenar el sitio que deja libre Bezzecchi.

R: "¡Sí! También hay que ocupar la plaza de Marco... ¡Tenemos que ocupar dos! Aunque vayamos paso a paso, luego ya veremos".

P: Hay que hablar de Franco Morbidelli, el primer piloto de la VR46 Academy. ¿Tenerlo en el equipo sería como cerrar un círculo? De él se empieza y a él se vuelve para empezar un nuevo proyecto.

R: "¡Me encantaría! Le quiero mucho, así que me encantaría trabajar con él, y llevo mucho tiempo diciéndolo. Quizá el año que viene pueda ser el año en que se materialice. Sería darle una oportunidad a otro chico de la Academy, pero aún falta mucho, porque hay muchas piezas que encajar. Me encantaría, pero esperemos unas semanas más".

P: Sigamos hablando del mercado, porque hay un buen nombre que ha salido a la palestra: el de Lewis Hamilton. Parece que está interesado en entrar de alguna forma en MotoGP

R: "¡Bien! Si alguien como Lewis Hamilton está dispuesto a realizar una inversión así, estaré muy contento. De momento, [nosotros] queremos seguir dirigiendo el equipo y quedarnos aquí, pero en el futuro nunca se sabe, las cosas pueden cambiar".

P: Lewis Hamilton y Valentino Rossi son amigos, recordamos el evento en que se intercambiaron su F1 y su MotoGP [en Valencia, en 2021]

R: "¡Fue hermoso! Luego han seguido hablando regularmente. Lewis forma un poco parte del grupo de Vale, se animan mutuamente. Se sienten el uno al otro, y estoy muy contento".

P: Este Mundial de MotoGP también se está convirtiendo en un punto de interés, y está cambiando muy rápidamente en comparación al pasado.

R: "Hay un momento de calma cuando se firman los contratos, y luego llega un momento en el que muchos acaban, incluso los de los fabricantes. Se han juntado cosas que han provocado todas estas negociaciones. ¡Hace dos meses que no vivo! Pero estoy contento, forma parte del juego y disfruto con ello. Tenemos un equipo que sabe manejar las cosas de la mejor manera posible. Cuando hay este tipo de interés y movimiento, el nivel sube. Llevo 25 temporadas aquí y durante mucho tiempo hubo cambios mínimos que sólo se notaban dentro del equipo. En los dos últimos años ha habido una especie de revolución, también ha entrado Liberty Media, veo que estas cosas generan riqueza e interés".

P: En todos estos movimientos del mercado se han beneficiado mucho al convertirse en un equipo de referencia de Ducati, y además el año que viene tendrán una GP25.

R: "Tenemos un súper equipo y unos chicos estupendos. Nunca podremos ser un equipo de fábrica, porque no construimos motos, pero cuando vienen los pilotos encuentran una situación fantástica. Incluso Gigi Dall'Igna, que es una gran persona, nos felicita por la gestión. De hecho, [en Ducati] nos han elegido como equipo de referencia a partir de 2025, porque Pramac Racing se fue, pero Ducati ya nos había elegido para 2027, independientemente de [lo que pasara con] Pramac".

"Sobre la GP25, no estoy muy de acuerdo con Dall'Igna, porque sólo tendremos una moto de fábrica. Yo hubiera querido tener dos, como siempre. Pero por desgracia o por suerte, es Ducati la que decide, tendremos una moto y nos apañaremos con ella. Intentaremos que funcione de la mejor manera posible, aunque los demás fabricantes se organicen con cuatro motos [oficiales] y nosotros con tres. Pero ésta será aún más única, porque habrá dos motos rojas y una nuestra".