Hamilton admite interés en tener "participaciones" de un equipo de MotoGP

El primero en sugerir ese posible deseo del piloto de Mercedes en hacerse con las riendas del actual equipo en el que compiten los hermanos Marc y Alex Márquez, fue el portal misterhelmet.com. Otros, posteriormente, se hicieron eco de la información, que sugería que el multicampeón del mundo estaría en conversaciones con Nadia Padovani, la propietaria de la escudería de Faneza tras el fallecimiento de Fausto Gresini, su marido, en febrero de 2021.

Si bien es cierto que Lewis Hamilton siempre se ha sentido atraído por el Mundial de MotoGP, e incluso llegó a pilotar la Yamaha M1 de Valentino Rossi, en Valencia, en un evento organizado por un patrocinador común, el corredor descartó este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que vaya a hacerse con el control de ninguna estructura.

"Siempre me ha encantado MotoGP. Estoy interesado en el potencial crecimiento de la categoría. Pero no he ido tan allá todavía. Todo es posible", declaró Hamilton, que, en cualquier caso, solo consideraría formar parte de un grupo de accionistas, en ningún caso como propietario único. Esa es la fórmula a través de la cual Hamilton pasó a ser copropietario de los Denver Broncos, equipo de la NFL, junto al grupo Walton-Penner.

"Definitivamente, lo que me interesaría es tener participaciones", añadió el de Stevenage (Gran Bretaña), que este fin de semana corre en Silverstone.

La pasión de Hamilton por el mundo de las dos ruedas le lleva, incluso, a rodar de forma más o menos furtiva, en un circuito que él mismo alquila, con una moto superdeportiva. Es habitual que entre sus compañeros de tandas esté, entre otros, Peter Bonnington, su ingeniero de pista y quien le habla por la radio cada vez que sale a pista.