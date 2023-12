Cómo ha trabajado Quartararo en su salud mental tras un duro 2023

Cuando estaba a punto de terminar la temporada 2023 de MotoGP, y al ser cuestionado por el estrés que había sentido durante la campaña, un tranquilo Fabio Quartararo admitió que 2020 y 2021 habían sido "mucho más estresantes" que el año que terminaba en Valencia. El 'Diablo' subrayó hasta qué punto la falta de expectativas le había ayudado.

"En los dos o tres últimos años, me he estresado mucho más por los resultados que he obtenido en el campeonato. Cuando eres primero o segundo en la general, el estrés es mucho mayor. En este momento, no me juego nada, sólo intento hacerlo lo mejor posible y obtener los mejores resultados", dijo entonces.

El piloto francés ha tenido sin duda una temporada muy difícil, pero ha salido de ella con una experiencia que sabe valorar. Desde un punto de vista humano, es consciente de que ha recorrido un largo camino en cuanto a gestionar mejor sus emociones, trabajando en su salud mental, después de haber vivido la primera parte del campeonato de una forma bastante negativa.

"Antes, cuando volvía de una carrera, me quedaba en casa cuatro o cinco días, [estaba] muy deprimido", relata en una entrevista a Motorsport.com. "No estaba disfrutando de la vida real. Me preguntaba por qué las cosas no funcionaban, por qué no podía volver, por qué nada mejoraba. Tenía un lado muy negativo. Incluso cuando no estaba compitiendo, siempre pensaba negativamente. Pero ahora, pase lo que pase el domingo, ya sea un gran resultado o uno malo, desconecto el lunes. Quiero divertirme con mi familia, mis amigos, entrenar bien, tener buena salud, y para mí esa es la principal diferencia".

Eso no quiere decir que se tome a la ligera los resultados que consiga. "Por supuesto que cuando estoy en un fin de semana de carreras estoy enfadado porque siempre quiero ser mejor, y creo que si me quedo muy tranquilo será porque no me importa. Aunque sea para pasar de octavo a séptimo, lo daré todo. Francamente, podría decir que entre el octavo y el séptimo puesto me da igual, pero esa es mi mentalidad, querer estar siempre delante", asegura.

Este apaciguamiento que encontró a lo largo de 2023 es una muestra del camino que Quartararo ha recorrido en el pasado. Durante sus años en Moto2, las dificultades ya llevaron al #20 a consultar a un psicólogo deportivo. Del mismo modo, tras su primer gran premio en la categoría reina, cuando tuvo que salir desde el pitlane en lugar de en la quinta posición en la que se había clasificado, y después, sobre todo en 2020, cuando vio cómo se desmoronaban sus esperanzas de ganar el título, se dio cuenta de que tenía que aprender a canalizar sus emociones y pudo volver a buscar ayuda para gestionar mejor su estado mental.

Sin embargo, no siempre es fácil controlar la frustración que pueden provocar los resultados que no están a la altura de las expectativas. El de Niza admitió que se dejó desconcentrar a principios de 2022 cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir las mejoras que esperaba en su Yamaha, y de nuevo esta temporada ha estado exigiendo progresos a la casa japonesa durante mucho tiempo, de una forma de la que luego se arrepintió. Pero sabe que cuando siente que hierve, tiene que reaccionar y adoptar un enfoque más positivo.



"Mi problema era que podía enfadarme muy rápidamente. Demasiado rápido. Y por todo, especialmente por el deporte", explicó el mes pasado en el podcast oficial de MotoGP. "Estar más calmado me ha ayudado mucho a transmitir mi opinión a mis mecánicos, e incluso en la vida, sencillamente".

"Nunca falto al respeto a nadie y nunca hago cosas realmente feas. Estaba gritando, aunque si gritas durante media hora el mecánico no entiende nada. Tienes que decir lo que no funciona, porque si dices que no funciona nada, el mecánico te contestará: 'vale, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que mejore?'. Tienes que pensar en el área que quieres mejorar, ya sea la frenada, el giro o el agarre. Es algo que he tenido que aprender. Realmente lo aprendí de mi entrenador mental y, este año, siempre intenté mantenerme positivo en una situación en la que era difícil".

Quartararo ha tenido que aceptar que no ha podido volver a ganar en año y medio. Sin embargo, quiere verlo de forma positiva por la experiencia adquirida. "En realidad es un nuevo capítulo en mi carrera", observó en Sepang. "Creo que cuando salgamos de esta, habré aprendido mucho de esos malos momentos. Siempre se aprende más en esos momentos difíciles. Cuando vas ganando, todo va bien, pero es en esos momentos en los que tienes que cuestionarte, en los que te haces muchas preguntas, cuando tienes que mantener la calma. Te enfrentas a dificultades y creo que es entonces cuando realmente adquieres experiencia.

El galo ya ha experimentado dificultades en el pasado, pero la magnitud del bache actual se ha multiplicado por diez por el título de MotoGP que ganó. "En Moto3, nunca gané. Pude acabar segundo, tercero o quinto, pero nunca saboreé la victoria. En Moto2, gané dos carreras, ¡en mi opinión! [le descalificaron en su segundo triunfo] Y en MotoGP siempre luché por podios, victorias y títulos. Lo he saboreado y he sentido lo que es estar siempre arriba, ganando o en el podio. Y luego, de un año para otro...".

"2022 fue súper duro, nunca hubiera esperado estar entre los 3 primeros al final del campeonato, pero este año hemos hecho tres podios y ninguna victoria, y eso teniendo además las carreras al sprint. Mentalmente fue muy difícil, sobre todo en la primera parte de la temporada. Nunca acepté la posición en la que acabé. Me enfadé mucho. Incluso después de las carreras me iba a casa y estaba decepcionado, no disfrutaba de la vida. Y a mitad de temporada, me dije que a partir de ahora iba a dar el 100%, disfrutar del resultado fuera cual fuera y, en cuanto acabara la carrera, desconectar y disfrutar de estar en casa. Entre febrero y julio, no estaba disfrutando".



"Como persona, soy un ganador, no quiero rendirme. Eso es algo que nunca haré", advierte un Quartararo decidido a aprovechar esta experiencia para volver a lo más alto. "Incluso cuando estás en una situación en la que sabes que no puedes luchar por la victoria, sigo creyendo que tengo que hacerlo. Sea cual sea la posición, siempre quiero acabar delante. No sé cuándo será, pero volveremos a estar arriba, eso seguro", finaliza.