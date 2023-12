"Algunos en KTM llaman a Pedrosa 'el Extraterrestre', no es de este planeta"

A pesar de llevar ya unas cuantas temporadas retirado como piloto a tiempo completo, Dani Pedrosa no pierde su vigencia en MotoGP. El legendario piloto español completó en este 2023 dos grandes premios como wild card de KTM, marca de la que es piloto probador, y no fue otra cosa sino el protagonista de ambos fines de semana.

En primer lugar, en el Gran Premio de España en Jerez, el de Castellar del Vallès demostró que no ha perdido fuelle, finalizando sexto en su primera carrera al sprint en su vida deportiva y séptimo en la prueba larga del domingo. Pero fue en Misano donde definitivamente dejó a todos sin palabras. El catalán terminó cuarto, al borde del podio, las dos carreras del GP de San Marino, un hito increíble en su rol de piloto invitado.

Y es que, aunque compañeros de equipo, de profesión o aficionados sean conscientes de lo magnífico piloto que es el #26, hay actuaciones y actitudes que no dejan de sorprender. Y es precisamente lo que narra Esteban García, jefe técnico del equipo de pruebas de KTM, donde Pedrosa sigue trabajando para dar a la casa de Mattighofen el paso definitivo en su intento de llegar a la cima de la categoría reina.

El que fuera jefe técnico de Maverick Viñales ha revelado en 'Test Rider: Dani Pedrosa', el último documental de DAZN sobre el piloto de 38 años, lo útil que es para KTM su figura, y que tienen para él un mote muy peculiar: 'el Extraterrestre', "porque no es de este planeta".

"Siempre me contaban historias de que un día le habían cambiado un clic al amortiguador, no le habían dicho nada y Dani Pedrosa lo había sentido... Llegó un momento que pensé que todo esto fruto de unas cervecitas que, quizá, se había hecho más grande de lo que realmente era. Pero la verdad es que es así. Por ejemplo, cuando probamos un motor nuevo, Dani es capaz de dibujarte la curva de potencia", comienza García sobre la labor de Pedrosa.

"Viene gente del departamento de motor expresamente a un test para ver si realmente Pedrosa la acierta o no. Entonces Dani coge un papelito y te dibuja la curva de potencia. Y después, curiosamente, aparece el técnico del departamento de motores, te la pone al lado, una encima de la otra, y es una calcomanía. Y te preguntas cómo es posible que la sienta, porque muchas veces en las MotoGP están limitadas por electrónica".

Esteban García, con Bradley Smith en 2017

"Ha tenido siempre que ser muy fino pilotando, no se puede permitir tener un error, no se puede permitir cansarse encima de la moto... Dani Pedrosa tiene que ser muy fino a la hora de poner a punto una moto y desarrollarla. Con lo cual, tiene que desarrollar cierto talento para que la moto sea ágil, fácil de conducir, que unido al talento natural que él tiene, han creado esta superbomba. Algunos en la fábrica le llaman 'El extraterreste' porque no es de este planeta. Siente cosas que son imperceptibles en los datos", detalla García.

"O cuando viene el departamento de aerodinámica y a lo mejor no tienen muy claro hacia donde ir porque las motos son un poco complicadas, ya que está el ángulo y su movimiento propio, entonces Pedrosa se coge un papelito y, con diferentes colores, les va explicando las sensaciones que siente en cada fase. Y rápidamente los ingenieros sacan una conclusión que se podrían tirar horas y horas delante de un ordenador y jamás darían con ella".

"Dani se lo escribe todo en un papel, se toma su tiempo para explicarse y que le entiendan, y ellos lo ven y dicen: 'Ostras, ahora sí que entiendo perfectamente lo que me has dicho'. Yo creo que este don viene un poco determinado por su estatura, complexión. Desde bien pequeño ha tenido que crecer desarrollando otro tipo de habilidades", finaliza García.

En el documental, el propio Pedrosa explica cómo ha sido su trabajo desde que se unió a la fábrica austriaca, y la presión que implica: "[Al llegar] la moto estaba en un momento de evolución, ya que el equipo era muy joven. Estaban en un proceso de creación. Y parte de mi trabajo con ellos el primer año fue destacarles cuáles eran los problemas y enumerárselos. Primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad... No estoy hablando de cambios técnicos, sino como se proyectaban ellos hacia las carreras", asegura.

"Llegó un momento en 2019 en el que todo era demasiado y uno de mis consejos fue 'Vamos a calmarnos e intentar priorizar la lista. Hasta que no arreglemos la prioridad número 1 no vamos a pasar a la prioridad número 2'. Había que poner un poco de orden en ese momento. Tienes que poder ver un poco más adelante. Tu trabajo viene complementado con muchos técnicos e ingenieros que también están mirando hacia el futuro. Porque hoy en día,también tienes que contar con que cuando tomas una decisión puedes perjudicar la vida de tu equipo durante un año".

"Una vez tomas una decisión, el reglamento no te permite modificarla. Por ejemplo, un motor. Si los ingenieros vienen con la idea de dos motores y tú pruebas dos motores diferentes, esa decisión tiene que ser clave. Porque si te equivocas, y todo el proyecto se va hacia un lado que es incorrecto, después penalizas todo el año", remacha el de Sabadell.