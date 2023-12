Análisis: 5 conclusiones que deja la temporada 2023 de MotoGP

La temporada 2023 de MotoGP tuvo una intensísima parte final, marcada por la lucha por el título entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que finalmente fue para el italiano. Pero la campaña dejó mucho más, con los problemas para las fábricas japonesas, la introducción de las carreras al 'sprint', o la 'silly season', que ha revolucionado la parrilla de 2024 con la marcha de Marc Márquez a Ducati y a Gresini. Así, analizamos cinco de las conclusiones que ha dejado la categoría reina en este año.

1) Las carreras al sprint gustan, pero se aumentan las lesiones

El formato de MotoGP sufrió el mayor cambio de su historia en 2023 por la introducción de las carreras al sprint. En un intento por aumentar la popularidad, el campeonato decidió incluir una carrera corta los sábados durante cada fin de semana. Las audiencias han aumentado y las críticas de los aficionados habituales han sido generalmente positivas, pero estas pruebas cortas han tenido algunas consecuencias.

Por ejemplo, el viernes ha cobrado aún más importancia que antes, ya que el segundo entrenamiento libre clasifica directamente a la Q2. Los pilotos, por tanto, tienen que apretar desde el arranque del gran premio para maximizar sus posibilidades de obtener buenos resultados, un aumento de intensidad que ha provocado quejas en la parrilla.

Tener que ir 'con el cuchillo entre los dientes' desde el primer día del fin de semana y contar con una carrera más ha hecho que en 2023 haya habido más caídas que en 2022. Y también ha habido más lesionados. Mientras que el año pasado hubo siete casos de lesiones suficientes como para perderse carreras, en 2023 esto ocurrió nada menos que en 14 veces. Y en cinco, el piloto se lesionó en una sprint. En general, los pilotos han acusado esta mayor intensidad.

2) Ducati domina MotoGP con mano de hierro

En los últimos años, Ducati se ha convertido en la fábrica de referencia de MotoGP. Aunque Pecco Bagnaia ganó el primer título de pilotos de la marca desde 2007 en 2022, y repitió en este 2023, los de Borgo Panigale son campeones de constructores de 2020, y se aseguraron también la clasificación de equipos en 2021 y 2022 con su escuadra de fábrica.

El dominio de la marca italiana es evidente en los tres campeonatos. Entre los pilotos, Bagnaia y Jorge Martín lucharon por el título mundial hasta la última carrera, una batalla que finalmente ganó el italiano. Con Marco Bezzecchi tercero, Ducati ocupó copó el Top 3, mientras que Johann Zarco terminó quinto. En total, seis de los ocho pilotos de la casa terminaron en el Top 10 de la general.

Como era de esperar, Ducati también quedó bien situada en la clasificación de equipos. Pramac Racing se convirtió en la primera escudería satélite de la historia en hacerse con el título mundial, mientras que el equipo oficial y el VR46 aseguraron también el podio. Y en cuanto a constructores, la supremacía de Ducati fue quizás la mayor. Sólo tres carreras al sprint y tres pruebas largas no fueron ganadas por la marca, que sumó 700 de los 728 puntos en juego. Sus rivales más cercanos, KTM y Aprilia, sumaron un punto menos... de forma conjunta.

3) Honda y Yamaha están en crisis, pero recibirán ayuda en 2024

Y mientras Ducati mandaba, la situación era completamente distinta para Honda y Yamaha. Tras la marcha de Suzuki a finales de 2022, quedaron como los dos únicos fabricantes japoneses en MotoGP, pero no ha sido en absoluto un año bonito. La temporada siguió con la espiral descendente de los últimos años, que llevó a las marcas asiáticas a librar una batalla insulsa por el penúltimo puesto de la general de constructores. Honda consiguió una victoria y un podio, mientras que Yamaha subió tres veces al cajón.

En una época en la que el desarrollo aerodinámico se ha convertido en algo vital en MotoGP, la marca del ala dorada y la de los tres diapasones van con retraso. Los nuevos desarrollos para las motos llegan lentamente y, a juzgar por los comentarios de Marc Márquez y Fabio Quartararo, no todas las piezas nuevas funcionan. Esto ya ha tenido consecuencias trascendentales para Honda, ha perdido al ocho veces campeón del mundo, mientras que Yamaha podría acabar en una situación similar con Quartararo en 2024.

No obstante, hay esperanza al final del túnel, ya que Honda y Yamaha se beneficiarán del reformado sistema de concesiones, que anteriormente ya ayudó a Ducati, KTM y Aprilia a ser competitivas. MotoGP quiere evitar que las dos fábricas japonesas abandonen la categoría reina debido a una situación desesperada, por lo que obtendrán más libertad en cuanto al desarrollo, tanto de la aerodinámica como de partes clave, como el motor, además de contar con más oportunidades de pruebas, en las que también podrán utilizar a sus pilotos oficiales.

4) Márquez persigue un nuevo horizonte en Ducati y en Gresini

Marc Márquez sigue siendo el piloto más laureado de la parrilla actual, pero su temporada 2023 volvió a ser muy complicada. El de Cervera arrancó el año lesionándose en el Gran Premio de Portugal, por lo que se perdió tres fines de semana. Tras más lesiones en Sachsenring y Assen, y retirarse en Silverstone, no puntuó en domingo hasta Austria. Pero eso no logró satisfacerle.

Y es que, desde la pretemporada, el #93 había dejado claro que no estaba contento con el nivel de la Honda. Eso hizo que aumentaran las dudas sobre su futuro, a pesar de tener contrato para 2024. El test de Misano se convirtió en un importante punto de no retorno, cuando las evoluciones de la casa japonesa no le convencieron.

La confirmación de su salida llegó tras el Gran Premio de Japón, en el que Márquez logró su único podio en carrera principal de la temporada, con sabor romántico y a despedida. Y unas semanas después, se confirmó que desembarcaría en Gresini Racing. En la formación italiana se reencontrará con su hermano pequeño, Alex Márquez. El multicampeón tendrá a su disposición la GP22 de Johann Zarco, pero no deja de ser una especificación con la que Bagnaia ha sido campeón. El español destacó que espera volver a encontrar la alegría de correr, pero no cabe duda de que las expectativas sobre su rendimiento son altísimas.

5) KTM no consigue sus motos extra, con Espargaró damnificado

Otro de los grandes temas de la temporada 2023 de MotoGP ha sido el culebrón en torno a quiénes ocuparían los cuatro asientos de KTM en 2024. Los austriacos empezaron el año con Brad Binder y Jack Miller en el equipo oficial, mientras que Pol Espargaró y Augusto Fernández estarían en GasGas. Sin embargo, pedía sitio Pedro Acosta, campeón de Moto2, cuyo contrato incluía subir con la casa de Mattighofen.

Binder tenía un contrato en vigor para 2024 y más tarde lo amplió hasta 2026, mientras que Espargaró y Miller también tenían, en principio, asegurada su continuidad. Augusto Fernández solo tenía contrato para 2023, pero su gran actuación como 'rookie' le valió la renovación.

Al final, KTM encontró una solución, siendo Espargaró el gran damnificado. El piloto de Granollers, tuvo una temporada desagradable al lesionarse gravemente en Portugal, lo que le obligó a no disputar sus primeras carreras hasta después del parón veraniego. Al final, el fabricante austriaco decidió de común acuerdo con 'Polyccio' ceder a Acosta su puesto en Tech3, mientras que élpasará a formar parte del equipo de pruebas. Sin embargo, el propio Pol ha indicado que está tranquilo con esto, también porque todavía está luchando físicamente con las secuelas de lo ocurrido en Portimao.